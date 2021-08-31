原标题：未成年人玩网游仅限周末节假日每日1小时

近日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》（以下简称“通知”），针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。

通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务；严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；各级出版管理部门要加强对防止未成年人沉迷网络游戏有关措施落实情况的监督检查，对未严格落实的网络游戏企业，依法依规严肃处理。

答记者问

所有网络游戏必须接入防沉迷系统

国家新闻出版署有关负责人就通知答记者问表示，近期，不少家长反映，一些青少年沉迷网络游戏严重影响了正常的学习生活和身心健康，甚至导致一系列社会问题，希望采取切实可行措施，严格落实实名验证，进一步限制、压缩向未成年人提供网络游戏服务的时段时长。

针对社会反映的未成年人过多过度使用网络游戏问题，国家新闻出版署在新学期开学之际印发了通知，对网络游戏防沉迷工作提出具体明确要求，着力推动防沉迷工作取得更好社会效果，为未成年人健康成长保驾护航。

通知主要提出四方面举措：

一是在原有规定基础上，进一步限制向未成年人提供网络游戏服务的时段时长，要求网络游戏企业大幅压缩向未成年人提供网络游戏的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日的20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间一律不得向未成年人提供网络游戏服务。

二是在国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统已建成运行后，重申严格落实网络游戏账号实名注册要求，明确所有网络游戏必须接入该系统，所有网络游戏用户必须使用真实有效身份信息进行游戏账号注册和登录，网络游戏企业不得以任何形式(含游客体验模式)向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

三是加强对防沉迷措施落实情况的监督检查。针对网络游戏企业提供游戏服务的时间限制、实名注册、规范付费等方面要求的落实情况，出版管理部门将加大检查频次和力度，对未严格落实的网络游戏企业，依法依规严肃处理。

四是积极引导家庭、学校等社会各方面行动起来，切实承担监护守护职责，共同营造有利于未成年人健康成长的良好环境，形成防止未成年人沉迷网络游戏的工作合力。

对未成年人用户坚决执行消费金额限制

如何更好地推动企业落实通知要求？

通知强调，游戏企业是防沉迷工作的主体，必须始终坚持把社会效益放在首位，积极回应社会关切，主动承担社会责任，坚决落实防沉迷工作各项要求。此次通知对游戏企业防沉迷责任再次作了明确，所有游戏企业都要严格遵照执行，切实履行主体责任，全面设置防沉迷系统，严格开展实名验证，对认证为未成年人的用户，坚决执行时段时长控制和消费金额限制，以实际行动和成效，向全社会展现诚意诚信和责任担当。

这两年，国家新闻出版署加大企业防沉迷排查处罚力度，2020年共检查游戏上万款，会同各级出版管理部门约谈处理企业50多家，查处问题上千条。

通知印发后，将进一步加强监督巡查，开展专项集中整治，组织各地对游戏企业进行逐一排查，推动防沉迷工作常态化机制化，对心存侥幸、敷衍应付的企业，发现一起严处一起，决不允许任何打折扣、搞变通的行为。

下一步，国家新闻出版署还将根据通知落实情况和社会反映，坚持问题导向、效果导向，举一反三、查漏补缺，推动防沉迷工作取得实实在在的成效，切实保护青少年健康成长。

家长需加强监护督促 学校应加强教育引导

家庭、学校在防止未成年人沉迷网络游戏方面应发挥哪些作用？

有关负责人指出，网络游戏沉迷是一个社会问题，防沉迷工作是一项系统工程，需要社会各方面的共同努力。国家新闻出版署防沉迷实名验证系统建成后，为企业和用户提供权威准确的身份验证，推动防沉迷工作迈出了关键一步。但同时，一些未成年人使用家长身份信息或购买成年人身份信息绕过实名认证，突破身份限制，使得时段时长限制无法发挥作用，成为影响防沉迷效果的一个重要原因。这个问题的解决，迫切需要家长加强监护督促，学校加强教育引导，更好地帮助指导未成年人了解掌握法律规定，严格执行相关要求。我们也将督促网络游戏行业加强与家长、老师、学校的联动沟通，共同为未成年人健康成长营造良好环境。（记者 王磊）

(责编：温璐、熊旭)