原标题：限制未成年人网游时间，网络保护迈出坚实步伐

近日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。（相关报道见A3版）

统计数据显示，2020年前5个月，网游的负面舆情占比最高，占比达到53.49%。另据统计，2020年第一季度，江苏全省消保委系统受理未成年人网游类投诉425件，与去年同期相比增加了460%。虽然相关部门敦促各家游戏公司、视频网站、直播平台对“青少年防沉迷系统”进行多次升级，但依旧形同虚设，孩子们有一套破解之法。家长对于现有“青少年防沉迷系统”并不满意，如何维护未成年人网络安全，成为社会、厂商、家长、学校多方的关注焦点。基于此，国家新闻出版署发文要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间。

根据中国互联网络信息中心发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年12月，中国网络游戏用户规模达4.84亿。其中，12岁到16岁的青少年是网络成瘾的高危人群。研究表明，游戏成瘾的患病率约为27.5%。这个数据，令人触目惊心。2019年12月，千名家长联名写信，强烈要求国家加强对网络游戏的监管，引起了国家层面的高度重视。我国在未成年人保护法中设置“网络保护”专章，专治网络保护不到位等问题。

特别是，2019年11月，国务院出台《健康中国行动(2019—2030年)》，在中小学健康促进行动方面，网络游戏相关内容被专门提及。文件中明确，要实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量等。这就要求，有关部门应严格执行，发挥监管作用，净化网络游戏空间，认真落实“网络保护”专章，对未成年人的线上线下全方位保护。尤其是在新冠肺炎疫情防控的非常时期，应针对国内游戏产业在线网络游戏严格管理，内容包括引入预防性技术措施限制在线时间、强化登录身份认证、开发有效游戏指导和管理系统等，进一步治理未成年人网游沉迷问题。

限制未成年人网游时间，迈出了网络保护的第一步。解决未成年人网游沉迷问题，需要家庭、学校、政府等全社会的共同参与，形成治理合力。家庭是预防未成年人网游沉迷的“第一道防线”，家长要以身作则，不要沉迷于网络游戏；要注重与孩子加强沟通交流，培养孩子理性的时间管理能力。

再者，学校应通过多种方式，让学生认识到网游沉迷对生活、学习的危害，引导学生正确、适度上网休闲娱乐。更重要的是，游戏企业应开发有益于青少年身心健康的游戏，并通过技术手段设置游戏规则，限制青少年游戏类型、时长等，积极履行社会责任。（张西流）

(责编：温璐、郝孟佳)