原标题：在天大这片热土“跑出加速度”

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8月30日下午，在天津大学教师干部大会上，中组部宣布了中共中央的任命决定：任命杨贤金为天津大学党委书记。

会上，杨贤金表示：“2011年调离天津大学至今已有十年整。中央决定调我回天津大学工作，再为天大发展服务，我倍感组织的信任，更深感责任重大。”

“我在天津大学学习、生活了31年，天津大学‘实事求是’的校训，深厚的文化底蕴，严谨治学、严格教学要求的‘双严’方针，永攀科技高峰的创新活力，给了我丰厚的滋养。”对于天津大学，杨贤金有着深厚的感情。他这样向天津大学的师生干部们表态：“紧紧依靠广大师生员工和校友，跑出加速度，跑出新成绩，不辜负组织的重托和希望！”

“天津大学是中国第一所现代大学。建校以来，学校秉承‘兴学强国’的使命、‘实事求是’的校训、‘严谨治学’的校风、‘爱国奉献’的传统和‘矢志创新’的追求，为国家经济社会发展作出了卓越贡献，迄今为国家和社会培养了30多万名高层次人才。”杨贤金说，“近年来天津大学办学水平不断提升、社会声誉不断扩大，持续领航中国高等工程教育的改革发展。今天‘接力棒’交给了我们，我将努力学习，履职尽责，持续用党的创新理论武装头脑，把习近平总书记关于高等教育的重要论述作为根本遵循，切实落实到天津大学教学、科研和管理的全过程、各方面。”

“坚持社会主义办学方向，扎根中国大地建设世界一流大学”是杨贤金反复强调的目标方向。他表示，要全面贯彻党的教育方针，牢牢抓住立德树人这个立校之本，深化教育教学改革，加强思想政治工作，持续推进全员育人、全过程育人、全方位育人，培养合格的社会主义建设者和接班人。“我们要把抓落实作为开展工作的主要方式，稳稳地做，实实地干。”杨贤金说，未来天津大学要汇聚更多优秀人才，不断提升教学质量、学科水平和科研能力，勇担科技强国使命，加强基础研究和原始创新，以高水平的科技自立自强服务现代化建设。

（本报记者 陈建强 刘茜 本报通讯员 焦德芳）

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