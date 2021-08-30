人民网北京8月30日电 为活化新会区本土红色教育资源和强化其社会效益及经济效益，确实做到学党史、强信念、跟党走，7月19日-8月15日，广州城市理工学院外国语学院大学生暑期社会实践立项团队红侨实践团参加了广东省江门市新会区2021年“我为群众办实事”青年暑期实践活动，以“青春欢庆建党百年”为主题，全面摸底调查新会区红色教育资源的开发利用现状，并提出相应方案。

红侨实践团成员。学校供图

7月19日，新会区区委办、区府办、团区委相关负责人就举办青年暑期实践活动的初衷目的、纪律要求及课题内容等进行详细讲解，并由专业指导老师就如何开展调研、撰写有效调研报告以及利用新媒体展示调研成果等进行讲解和辅导。

之后，“字节青年”小组开始进行实践调研，确立调研方向、调研方法、实地走访地址，安排第一周活动行程，并利用网络收集相关政策和资料，初步了解新会区红色教育资源开发现状。为更好开展红色教育资源开发利用情况摸排，小组成员分别从网络、文献、政策等方面对新会区红色教育资源进行背景和现状的资料收集，并从不同层面了解新会区红色教育资源开发利用的政策。

为实际了解红色教育资源现状，捕捉第一手资料，7月22日-8月6日，“字节青年”小组先后前往周恩来纪念馆、大鳌镇桃荫别墅等红色教育资源地参观学习，与当地讲解员、负责人进行交流、采访。并参加了2021年万胜星火计划夏令班学生试课活动，对期间授课的初高中生提出课程完善意见。此外，他们通过问卷星平台，以随机抽样的方式，开展“以学生群体为主，兼听家长、老师群体反馈”问卷调查。

汇报现场。学校供图

8月15日，“字节青年”小组通过PPT展示、现场讲解、调研报告分析等向团区委汇报本次实践活动成果。小组还拍摄了《青春庆党·奋斗强国》比赛视频，以优秀的表现获最终评比二等奖（92.23/100），群体排名（2/10），获得了主办单位的认真点评和肯定。

“字节青年”成员都表示，青年暑期社会实践活动展现了青年一代的力量和新颖见解，在了解家乡红色教育资源开发和利用现状的基础上，提出建设性意见，为家乡贡献了一份力量。

据悉，红侨实践团（字节青年小组）旨在通过新会区红色教育资源使党史学习教育向人民群众走深走实。接下来，新会区区委政府工作人员将与小组成员进行详谈，有望进一步将小组提出的建设性意见和活动方案落实，推动新会区红色教育资源对青少年的积极影响。

(责编：陈畅（实习生）、秦华)