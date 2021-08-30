人民网北京8月30日电 为响应暑期“三下乡”的号召，感受党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就和历史性变革，长安大学赴陕西米脂“红色杨家沟·唢呐响千年”暑期社会实践队于7月16日至8月2日前往陕西省米脂县，在王蒙蒙老师的指导下开展为期17天的社会实践活动，重温峥嵘岁月，弘扬党史文化。

暑期社会实践队一行9人分为两个小分队，分别前往米脂县文旅局、档案局与米脂县融媒体中心了解当地红色文化发展现状与非遗文化传承情况。

下午实践队前往杨家沟革命纪念馆，参观“十二月会议旧址”与毛泽东、周恩来旧居等展室，在“新中国的曙光从这里升起”的醒目标志下，回望艰苦卓绝的革命岁月和转战陕北的艰辛历程。

团队还前往米脂县非物质文化遗产保护中心，在工作人员的带领与讲解下，先后参观了唢呐陈列馆、铁水打花馆等非遗文化展室，并就米脂非遗文化的保护现状和传承意义对馆内工作人员进行了采访。

7月22日，团队前往米脂县黑龙潭，观看了一年一度的庙会。在盛大的黑龙潭庙会上，实践队员们欣赏到了正宗地道的陕北民歌表演和引人入胜的秦腔表演。黑龙潭庙会上展现的文化形式多种多样，其中魅力各有千秋。以唢呐为代表的非物质文化遗产承载着中华民族的优秀传统文化，是文化自信的重要源泉，保护好文化遗产是历史赋予我们的重任。

实践队员在杨家沟革命纪念馆内进行合影。学校供图

最后，团队走进米脂县官庄中心小学，开展专题宣讲活动。宣讲主要围绕米脂县的非遗文化和红色文化展开，实践队员分别来到6个不同的班级，宣讲对象覆盖小学一至五年级，宣讲内容根据学生的接受程度各有侧重，宣讲方式灵活多样。

时间结束后队员们纷纷表示，在今后的学习和生活中，将积极传承红色基因，弘扬红色文化，在潜心研学和扎实实践中将小我融入大我。

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