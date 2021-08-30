人民网北京8月30日电 （记者孙竞）教育部今天上午召开新闻发布会，介绍秋季学期中小学教育教学工作及“双减”“五项管理”督导有关情况。

教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，教育部今天正式发布《关于加强义务教育学校考试管理的通知》（以下简称《通知》），提出了准确把握考试功能、大幅压减考试次数、规范考试命题管理、合理运用考试结果、完善学习过程评价、加强学业质量监测、健全管理监督机制等要求。

《通知》要求，大幅压减考试次数。小学一二年级不进行纸笔考试，义务教育其他年级由学校每学期组织一次期末考试，初中年级从不同学科的实际出发，可适当安排一次期中考试。

各地不得面向小学各年级和初中非毕业年级组织区域性或跨校际的考试。学校和班级不得组织周考、月考、单元考试等其他各类考试，也不得以测试、测验、限时练习、学情调研等各种名义变相组织考试。初中毕业年级可在下学期正常完成课程教学任务后，在总复习阶段组织1-2次模拟考试，坚决禁止抢赶教学进度、提前结课备考。

吕玉刚强调，要合理控制考试难度，严禁超课标超教学进度命题；要合理运用考试结果，学校期中期末考试实行等级评价；要统筹处理好考试、作业、日常评价、质量监测等方面的关系，注重学生的综合素质、学习习惯与学习表现、学习能力与创新精神等方面的综合评价。

记者注意到，《通知》明确指出，学校期中期末考试实行等级评价，一般分4至5个等级。考试结果不排名、不公布，以适当方式告知学生和家长，不得将考试结果在各类家长群传播。不得按考试结果给学生调整分班、排座位、“贴标签”；初中各学期期中期末考试成绩和初三下学期模拟考试成绩不得与升学挂钩。

《通知》还要求，不得给学校下达升学指标，不得简单将考试结果作为评价学校的依据。各级教育督导部门要将义务教育学校考试管理纳入教育督导重要内容，对发现的违规考试行为，要追查问责。严禁校外培训机构面向义务教育阶段学生开展或与学校联合开展考试。

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