原标题：从“开学季”到“开学寄” 这届学生都在买啥？

九月到，上学校。还有几天，全国各地的学生即将返校。入学在即，各大电商平台近期纷纷推出开学季大促，供应实惠的学习及生活用品。

8月26日，央视新闻、央视频联合拼多多百亿补贴举行了一场开学季直播带货活动，央视主持人尼格买提、月亮姐姐化身好货品鉴官，向网友们推荐了书包、水彩笔、儿童手表、图书等数十种入学装备。这是拼多多今年开学季大促的首场直播，三小时共吸引了2435万网友围观、拼购。

目前正值拼多多推出第二季“多多读书月”活动，该平台再次投入5000万元读书基金，并联合人民文学出版社、商务印书馆、上海世纪出版集团、作家出版社等50+国内权威出版社设立线上联合专区，在全网最低价基础上官方补贴200万册正版经典好书，推动“平价好书，全民悦读”。

央视开学季带货直播中，月亮姐姐和尼格买提就重点推荐了“多多读书月”活动补贴的《红岩》、《苦难辉煌》等书籍。带货过程中，他们不仅现场唱起《红梅赞》，还朗读了部分段落，引得不少网友大呼感动。

“自律神器”、“新文房四宝”

成开学季消费亮点

尽管距离开学还有几天，陈璐已做好成为一名合格小学生妈妈的准备了：认真学习“双减”政策、置顶班级微信群、每天打卡上报儿子的健康状况，同时还积极拼单了《论语》、《昆虫记》、《伊索寓言》、《鲁滨逊漂流记》等童书以及两套自律打卡本。

“一本给我，一本给儿子，共同进步。”从“鸡出牛娃”到“素质教育”，陈璐积极转变思路，“要想孩子学习优秀，重要的不是盲目跟风给孩子报班，而是培养他们自觉、自主学习的习惯与能力。”

近年来，不仅“网络监督师”纷纷营业，包络自律本在内的各种自律神器也被积极开发，专治拖延症、焦虑症，屡屡成为“开学季”的消费亮点。

“大家的自律需求多种多样，从记单词、背唐诗、订正错题到撰写论文、设计PPT，应有尽有。”一位在文具行业工作多年的线上经销商告诉笔者，“我们每年都在迭代产品、升级学习装备。以敦促自律、培养习惯为目的，如今就有电子学习计时器、计划本、思维导图本、单词本、错题本等多种产品。”

笔者在拼多多上还发现，一种“通过不断创造记忆焦点、提高记忆效率”的亚克力背书板是最近备受欢迎的新式学习“武器”——使用者可以一边背诵课文一边不断用黑笔覆盖已记住的内容，直至记住所有内容。

比“背书神器”更绝的是，如今学生们写完作业，桌面垃圾可以不用亲自清理了。因为，很多商家都卖起了一种清洁桌面的小工具——桌面吸尘器，橡皮屑、铅笔屑都能吸。不止如此，一些老文具如今也换上了“提升效率”的新面貌。比如，削笔刀和橡皮擦都可以是电动的。

根据拼多多数据显示，8月下旬以来，80后、90后父母搜索最多的“文房四宝”不再是笔墨纸砚，而是10后“新文房四宝”——电动削笔刀、电动橡皮擦、桌面吸尘器以及坐姿矫正器。

补贴百万款商品

让学习更“实惠”

不过，当这些学习用品拥有先进的功能、高端的设计加持后，价格也自然水涨船高。例如，在线下文具店，一些洋气的国外网红品牌，一根笔动辄二三十元；精美点儿的本子，五六十还是“良心价”；而色彩小清新的记号笔，一套下来至少大几十。

如果说中小学生的笔记本、写字笔只是“小钱”，那么，当学校要上网课，笔记本变成电脑、写字笔变成Apple pencil，大学生的学习成本翻了一倍不止。这也成为各大电商平台积极推出开学季促销活动的重要原因。

拼多多“开学季”大促的相关负责人表示，活动期间将特别加大对开学用品的覆盖范围和补贴力度，包括文具、书包、电脑、手机、图书等在内的百万款商品将迎来优惠直降。

而在百亿补贴的加持下，“拼图书”也成为今年“开学季”很多人的购物首选。根据拼多多发布的相关阅读报告显示，平台图书热销榜中，学习教辅、小说文学等类目销售增长巨大，已成为最受拼多多读者欢迎的图书；相关书目订单中，95后、00后占比超四成；对于文学、社科类图书，青少年阅读群体显示出迫切的需求。

电商平台归集需求

“开学寄”激发行业销售旺季

与过去扛着大包小包到校不同，如今，00后大学生们随身携带的行李越来越少。他们会提前在网上采购入学装备，返校时一并“签收”。

“开学季已逐渐成为我们的销售高峰期，订单量不亚于618。今年，我们提前一个月准备了10万套大学宿舍常用的避光床幔，专门供应这个旺季。”江苏南通的家纺商家孙祥飞告诉笔者，8月、9月原本是家纺行业的淡季，而开学季的学生需求经电商平台归集后，传统淡季变成了销售旺季。

孙祥飞代工厂所生产的床幔，号称“宿舍神器”，八成以上的购买者是广东、河北、黑龙江、天津等省市的大学生。这种床幔最初只能防蚊，但经过全面升级后，不仅集合蚊帐、遮光及收纳的功能，还能让从小就有独立房间的00后在多人居住的宿舍里也能拥有一方属于自己的隐私空间。

“去年9月开学，这种床幔很受欢迎，一直火到上半年的开学季。现在，这款产品的订单量已较平常上涨了五六倍。预计高峰期，日订单量将超过2000单。”据孙祥飞介绍，由于这种床幔上下铺的规格不同，而很多准大学生要等入学后分了宿舍才知道床铺位置，销售高峰将出现在9月上旬。

除了床幔，学生床垫、床上三件套也是众多学生消费者选择从电商下单、寄到学校的品类。“床垫体积大，现在的大学生很少从家里带，一般都从线上买。”一位拼多多商家告诉笔者，他们一天能卖出5000张床垫，已进入销售高峰期。而三件套的销量也比平常上涨了四五倍。

而对于那些一开学就想家的年轻人而言，开学季也是囤地方特产的旺季。据拼多多数据显示，近期正值各地水果的丰收季，福建的红心蜜柚、陕西的洛川苹果、四川的蒲江猕猴桃、突尼斯软籽石榴等地方特色产品也销售火热，成为了开学必备美食。

(责编：温璐、熊旭)