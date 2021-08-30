原标题：北京将为校外培训机构改行人员推荐新工作

近段时间，北京市不断深化对学科类校外培训机构的治理。在相关政策的持续推进中，部分培训机构盲目扩张带来的深层次问题也相继浮出水面。相关从业人员面临转岗改行已成为一个躲不开、绕不过，带有一定普遍性的问题。

据了解，北京开展教育“双减”工作以来，市人力资源和社会保障部门就开始全面部署针对学科类校外培训机构人员的就业服务保障工作。有关部门通过对社保参保缴费人员数据摸底发现，北京属地内学科类校外培训机构员工90%以上是“35岁及以下”人员，且80%以上有“本科及本科以上学历”。

目前，北京已经为需要转岗改行的培训机构工作人员储备了充足的岗位资源，明确了教学教辅类、技术支持类、运营职能类、市场销售类四大类岗位储备方向，有针对性加强典型岗位的储备工作。

记者采访了解到，北京市、区两级公共就业服务机构已经为需要转岗改行的培训机构工作人员储备相对适宜岗位1.03万个，还将联合相关社会和企业机构优先筛选一批待遇高、福利好的优质岗位信息，促进供需有效对接。

北京市人力资源和社会保障局新闻发言人陆晓播透露，随着北京教育“双减”工作的持续推进，北京还将动态监测学科类校外培训头部机构用工风险，提早对接机构开展就业服务。相关部门将主动对接重点学科类校外培训机构，开展用工情况摸底，组织有针对性的就业服务保障，精准推送政策和服务信息。

北京还为需要转岗改行的相关人员举办了专场招聘会，拉开持续3个月乃至半年的“教培行业人才专项服务季”序幕。

在北京，凡是需要转岗改行的学科类校外培训机构工作人员，都将获得北京市联合有关企业共同推出的“3个一”服务——一个教培人才服务季，一个人才服务专栏，一个求职服务礼包。其中，礼包内容包括职场资讯推送，薪资查询服务和5个适宜岗位的推荐。

此项政策将为有就业意愿的人员提供求职登记、专门职业指导、匹配推荐、跟踪回访等精细化公共就业服务，并对应届高校毕业生应聘校外培训机构的情况进行重点关注。

北京市人力资源和社会保障部门负责人向记者强调，就业是最大的民生工程，北京市将全力做好学科类校外培训机构人员的就业服务保障工作，并将他们视为北京宝贵的人力资源财富。（记者 董城）

(责编：温璐、熊旭)