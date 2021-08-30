原标题：乒乓基因如何转为办学特色

7月30日，石家庄市和平西路小学乒乓球馆，小学员正在进行乒乓球训练。

随着东京奥运会上，国乒小将孙颖莎以一金一银顺利加冕“00后小魔王”，她曾经就读的母校——河北省石家庄市和平西路小学也在网络上走红。在进入河北省乒乓球队前，从2005年到2010年孙颖莎一直在这里学习训练。

随着这座石家庄市普通小学的意外“破圈”，人们发现乒乓球运动传承已经62年的它竟然是一所“宝藏学校”。

近日，在和平西路小学校园一隅的乒乓球馆中，中青报·中青网记者见到了和平西路小学校长王维。身材魁梧的他一见记者便发出邀请：“记者同志来打两拍？”——颇有些以球会友的意味。这所体育传统特色学校的乒乓气质扑面而来。

1959年，后来曾荣获全国千名优秀体育教师称号的韩福魁老师成立了学校的乒乓球队。当时学校只有两张球台，占用学校小礼堂的一角进行训练。1962年至1966年、1980年至1984年，原石家庄体校乒乓球队两度在此训练，将学校的乒乓球开展推上了一个新的高度。几十年来学校更将 “全国体育传统项目先进学校”“全国乒乓球重点单位” “全国乒乓球重点小学” “世界冠军培养学校”等众多荣誉揽入怀中，先后走出了孙颖莎、刘燚、沈燕飞、郑沅等多位世界大赛冠军，培养的球员后来足迹遍布美国、日本、法国、西班牙、意大利……

如何将乒乓球基因转化为办学特色？校长王维坦言，62年积淀下来的乒乓元素，不仅仅局限于走出的世界大赛冠军和乒乓球队的天才队员。

如今漫步和平西路小学，乒乓文化是当仁不让的校园风景：气派的乒乓球馆、标准的乒乓球台、培养出的知名运动员的大照片和属于他们的奖杯奖牌……

但在作为体育传统特色学校一校之长的王维看来，1455名在校生对国球运动的热爱才是他真正的追求和底气所在。“人人会打乒乓球，人人打好乒乓球。”

每天大课间，和平西路小学的孩子们都会在操场上排起整齐的队伍，手拿球拍，做起别具一格的乒乒球操——这套体操正是由乒乓球击球的一系列动作编排成；对于五六年级的学生而言，每周一节的乒乓球课是雷打不动的必修课。

兴趣是个好老师。下课铃声响起，孩子们总会抓起球拍一溜小跑，去“占领”操场边的十几张球台。课间虽然只有10分钟，孩子们依然要抓紧时间切磋一番。

在众多社团活动中，乒乓球社团最受和平西路小学学生的追捧。通过社团选拨者不仅会收获小伙伴羡慕的目光，更重要的是通过每天课后集训，佼佼者会正式成为学校乒乓球队的一员，与乒乒球队招收的特长队员一同训练。

和平西路小学乒乓训练中心教练员田跃祥、陈晓琳介绍，时下对于小队员的培养，上级部门越来越关注，家长也越来越重视，训练条件逐渐改善。作为学校的乒乓球队，孩子们免费参加训练。除完成正常学习外，乒乒球训练几乎全年无休，成为河北省乃至全国小学生乒乓球的一支劲旅。

“打好每一拍，你就是冠军”——这样的标语至今悬挂在球馆最醒目的位置。当然，最终并非人人都能成为专业运动员，世界冠军更堪比金字塔的塔尖。

校长王维认为，对于这所体育传统学校的绝大多数学生而言，浓厚的“国球”氛围不仅养成了孩子们将受益终身的运动习惯，更从小树立他们为国争光的意识——“乒乓在手里，祖国在心中”。（记者 樊江涛）

(责编：温璐、熊旭)