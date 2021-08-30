原标题：港澳台大学生实习见闻：内地发展历历可见

因为一项特殊的实习计划，今年暑假，四川大学国际经济与贸易专业大三学生黄冰敏有了一次深度接触成都的机会。她来自香港，在成都求学的大多数时间身处校园，与外界接触不多。

今年7月，中共四川省委统战部、省港澳办、省台办、省教育厅、团省委、省青联等联合主办了“相聚四川·携手同行”港澳台大学生天府实习计划（以下简称“实习计划”），从企业、园区、基地、社会组织等募集了一批实习岗位，面向港澳台大学生开放。

黄冰敏偶然在一个微信群里看到这个消息，便报了名。从今年7月下旬到8月下旬，包括她在内的35名港澳台大学生参加了这项为期1个月的实习计划。

黄冰敏被分配在成都亿盟恒信科技公司的数据分析岗位实习。在这家科技公司，她感受到了内地同事的热情和对她的悉心照顾，更重要的是，同事坐在一起讨论、解决问题的过程，让她体会到了内地青年创业者的认真精神。

来自澳门的四川大学经济学院学生谢奕淳也在这家公司实习，这是她的第一份实习工作，所以她热情很高。她表示，实习期间，公司给了她很大的发挥空间，让她有机会参与解决问题，而不是“打杂”。

内地企业的自主创新能力及创新应用的普及程度让这两位年轻人印象深刻。黄冰敏实习公司的产品可应用在汽车上，通过对司机的预警降低事故发生率和保险赔付率，同时保障车辆道路安全及司乘人身安全。

有一次，黄冰敏看到自己乘坐的网约车上安装的正是实习公司的产品，顿感亲切。她留意了设备的灵敏程度：从公司到居住地的13公里，设备发出1次警报，原因是司机在转弯时超速了。“有了我们公司的设备，司机的驾驶行为真的有所改善，我有点骄傲。”黄冰敏说。

35名港澳台大学生中，不少人在内地读书。在内地城市和大学校园，他们感受到了不同的氛围。比如，相比香港的快节奏生活，以及工作时间长、压力大，黄冰敏觉得成都给自己一种很轻松的氛围。和澳门比起来，谢奕淳也觉得成都的生活节奏更舒服，“蛮巴适的”。

因为还是在校大学生，他们走出校园、深入接触内地社会的机会并不算多，此次实习计划让他们和内地社会有了一次深度交流。

黄冰敏说，成都很包容、开放，这种城市精神与氛围在校园里也有所体现，在这里，她感觉自己就是一个大家庭里的一分子，是14亿中国人中的一员。

来自澳门的四川大学华西临床医学院学生陈思敏亦有同感。她在澳门长大，粤语是她的母语，到成都上学前，她一度担心自己说不好普通话，会影响和同学的交流。不过，现实恰好相反，同学不仅没有疏远她，反而觉得这名澳门同学很有趣。在和内地同学相处的过程中，她感受到了大家的友善。

在这次实习计划中，陈思敏留下了一个小遗憾。她原本报了名，但是没有物色到适合自己的岗位，只好退出。不过，她仍在实习计划的微信群里，关注着伙伴们的实习动态。

她后来参加了由澳门高教局举办的粤港澳青年文化之旅交流活动，还在核酸检测站当过志愿者。她说，内地同学很优秀，和他们在一起让她有一种“人外有人、天外有天”的感觉。

陈思敏计划未来要考研，也乐意继续在川大深造。她说，在内地读书，看到了很多不一样的东西，体会到了不一样的人生，这些对自己来说都是宝贵的经历。

黄冰敏还没有决定未来在哪里发展，她也想考研，而且考虑继续在川大。“毕竟，如今内地的发展历历可见，非常迅速，而且各方面的条件也很好。”黄冰敏说。

(实习生 李欣怡 记者 王鑫昕)

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