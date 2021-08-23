人民网北京8月23日电 （记者孙竞）日前，以“智慧学习与教育的未来”为主题的2021全球智慧教育大会在北京举行。会议围绕智能技术对教育未来的影响、智能技术促进教育公平与均衡、全球智慧教育战略协同及可持续发展，以及疫情期间“互联网+教育”新常态等议题展开深入研讨。

联合国教科文组织教育助理总干事斯蒂芬妮亚·贾尼尼女士在致辞中表示，技术的设计和使用应该为人类服务，宣扬人的能力，保护人的权利，体现可持续发展理念。她指出，“包容”应该成为各国制定教育政策的核心要义。

中国工程院院士赵沁平指出，虚拟现实技术作为智慧教育的支撑性技术之一，推动了教学环境智能化与教学过程可视化，催生了新的教学模式和学习模式，虚拟仿真实验教学已经成为智能技术支持下的典型教学模式。作为一种终极性的教育技术，“VR＋AI+5G”将对未来教育产生颠覆性的影响。

“智能技术将我们带进了一个崭新的时代，人工智能与教育、‘互联网+教育’的发展，将重塑人类教育的未来。”北京师范大学校长董奇教授表示，愿与全球科学界、教育界展开更广泛的合作，促进教育公平与均衡，促进人的全面发展与个性化成长，让优质教育惠及更多人，为人类共同的福祉贡献力量。

教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋认为，智慧教育的核心要义在培养人，要引导学生“立大志、明大德、成大才、担大任”，培养堪当民族复兴重任的时代新人。他指出，智慧教育要在探索和实践中不断转型升级，推动教育领域的网络、平台、资源、校园、应用和安全新基建，为教育创新变革和高质量发展提供强大的基础和应用环境，提供更加灵活的个性化服务，不断提升智能时代教育治理能力，提升智慧教育的整体发展水平。

“互联网已成为教育教学的第三空间，‘互联网+教育’是信息化引发教育变革的起点，是利用新一代信息技术，更新教育理念、变革教育模式、推动教育创新发展的新形态。”北京师范大学副校长陈丽指出，推动“互联网+教育”应抓准六个创新方向：建设教育网络空间、挖掘教育数据的价值、探索线上线下融合的教育实践新模式、规范在线教育新业态、推进教育体制机制改革、更新教育教学理念。

据悉，此次大会由北京师范大学主办，联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办，北京师范大学智慧学习研究院、中国教育与社会发展研究院、中国基础教育质量监测协同创新中心、互联网教育智能技术及应用国家工程实验室、教育部教育信息化战略研究基地（北京）承办。

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