原标题：给学生写了50万字小纸条

班主任史萌写的小纸条。史萌供图

“你真棒，冬季长跑，你是坚持最久的。”“你真棒，始终放学后帮大家打扫卫生。”“我欣赏你，热情善良自带喜感。”……坐在第二排的一名内向的女生得到了最多纸条——7张，她没想到，自己被这么多同学认同。

这是天津市河西区双水道中学八年级七班的一节班会课，班主任史萌与全班45名学生真诚互动，学生们在史萌的引导下用心思考着周边同学的长处，写在小纸条上。

小纸条是史萌与同学们独特的交流方式。

双水道中学是一所初中校，地处天津河西区小海地地区，流动人口多，学生家庭背景多元化。史萌2000年大学毕业后就一直在这里当英语老师。初中生正值青春期，除了学习成绩，史萌更想知道学生们在想什么。

受自己有记日记习惯的启发，八年前，史萌开始尝试着与班上的同学用小纸条交流。

史萌清晰地记得，当时班上有个叫杨啸（化名）的男生特别淘气，上课注意力不集中。有一天杨啸听讲很认真，为了鼓励他，史萌随手抽出一张纸条写了几句鼓励的话，课间递给他。杨啸疑惑地接过纸条，看后非常高兴，他把纸条拿在手里读了又读，这一天听课都很认真。这次尝试让史萌开了窍，原来，每一个学生都渴望老师的关注。

班主任事务繁杂，有的问题不能及时解决，史萌就采取写纸条的方式。学生进步了，写句“你真棒”；看到情绪不对劲，写句“你还好吗”；退步了，写句“需要我的帮助吗”。少时两句话，多时几百字。每一个接到纸条的学生都很在意和珍惜，把心和老师贴得更近了。

渐渐地，小纸条从师生间传递到了学生之间。学校运动会上，同学们呐喊加油，相互嬉闹，安安静静坐着的胡湖（化名）引起了史萌的关注。她发现这是一个非常内秀而善良的姑娘，父母对女儿不善于与他人交流的性格表示焦虑。史萌想了个主意，组织一次题为“欣赏的眼光”的主题班会，这就是文章开头的那个班会，胡湖就是得到了7张纸条的那个姑娘。

就这样，用小纸条的形式与学生们沟通，史萌写了50多万字。从教21年，当了16年班主任。她的学生没有出现过抑郁等心理问题，“我的学生未必能成为‘将军’，但他们都是热爱生活对社会有用的人”。

史萌说，正确的事情一旦开始做了，很多困难都能慢慢克服，到那时就会看见一个美好的新天地。

2019年9月，史萌被授予全国模范教师称号。她表示，是双水道中学的师生成就了自己的教育生命，她会一直在这里。

（记者刘茜 陈建强）

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