人民网北京8月22日电 （记者孙竞）20日，清华大学为杨倩、史梦瑶两位为国争光的奥运健儿举办东京奥运会凯旋欢迎会。杨倩在会上分享了备战参战东京奥运会的难忘经历，并将自己的东京奥运会领奖服与东京奥运会吉祥物赠予学校。

视频来源：清华大学

清华大学副校长、射击队领队杨斌对杨倩、史梦瑶两位奥运健儿重返清华、回归校园生活表示热烈的欢迎。他表示，两位同学不仅在体育竞技上取得了优异的成绩，她们昂扬向上的精神风貌更是清华精神、体育精神和时代精神的最好体现。

作为清华大学经管学院2018级本科生，杨倩说：“我是体教融合的受益者，清华带给了我全方位的发展，清华精神激励着我不断成长进步，赋予了我备战、奋战奥运赛场的强大精神力量。作为清华体育人，今后我一定会恪守初心，砥砺前行，认真学习，刻苦训练，为清华、为祖国争得更多荣誉，为我国的体育事业作出自己应有的贡献！”

杨倩分享奥运备战参战经历。（清华大学供图）

清华大学射击队总教练张秋萍介绍，清华大学射击队的运动员通过大学的系统教育，不仅能获得文化知识，更能开阔视野、陶冶情操，具有丰富的思想。“我们常说功夫在枪外，名为练枪，实为练人。学习服务训练，训练促进学习，‘体教融合’在清华体育代表队、在清华射击队的试验探索出了一条培养德智体美劳全面发展人才的成功之路。”张秋萍说。

会后，杨倩将自己的东京奥运会领奖服与东京奥运会吉祥物赠予学校。在清华大学校园的日晷前，杨倩再度比心。

杨倩在清华大学校园的日晷前比心。（清华大学供图）

据悉，清华大学射击队复建于1999年10月，是清华大学高水平运动队之一，目前共有队员22名。射击队始终坚持继承和发扬清华优良传统和体育精神，在“体教结合、学训结合、以学促训”的育人理念下，培养出一批德智体美劳全面发展的优秀体育人才。

截至2020年底，清华射击队先后在全国大（中）学生射击锦标赛、青运会、全运会、亚运会、世界大学生运动会、世界杯、世锦赛、奥运会等国内外各重大赛事中获得725枚奖牌。

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