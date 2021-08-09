人民网北京8月9日电 “发出青年声音，凝聚磅礴力量，让爱党爱国、奋发向上的主旋律在红船畔更加响亮……”日前，来自清华大学五道口金融学院、马克思主义学院、水利系等13个院系的15名硕博研究生，在浙江省嘉兴市南湖区开展了系列主题宣讲活动。

作为清华大学浙江嘉兴南湖实践支队基层实践活动之一，在此次系列宣传中，清华学子们结合自身党史学习成果，分享个人学习成长经历，用年轻人的方式，深入推进党史学习教育。听众中既有“退休不退志，离岗不离党”的老党员，也有风华正茂、干劲十足的中坚力量，还有意气风发、朝气蓬勃的莘莘学子。

图为“学霸面对面”直播现场

在新南社区第四、第五党支部，实践支队临时党支部书记张艺璇为老党员同志们开展了题为“延安整风运动与党的团结统一”宣讲。张艺璇从延安整风运动的背景谈起，阐述了延安整风的历史意义和对中国共产党长远深刻的影响。一位已近80岁高龄的老党员拄着拐杖来到现场，听完党课后他说：“关于延安整风运动我们之前也举办过知识竞赛，这个小姑娘讲得蛮好的，不愧是清华的博士生。”

实践支队支队长黄日受邀为平湖市孵化器、众创空间、校地共建研究院党组织及部分企业代表作“读百年庆典，践初心使命”主题宣讲。从中国共产党的历史宣言、中国共产党人的初心等方面切入，黄日与大家一起重温了庆祝中国共产党成立100周年大会上的精彩瞬间。代表们纷纷表示，整场宣讲紧扣主题、内容丰富，思想深刻、通俗易懂，对于“两新组织”更好地开展党史学习教育具有重要的指导意义。

“同学们要找到适合自己的学习方法，让学习变成一种习惯，享受学习的过程，注重效率，杜绝形式主义。”面对来自南湖街道各社区的中小学生，实践支队成员李钲皓进行了题为“为学应须毕生力，攀高贵在少年时”的主题分享，并与到场的同学及家长们进行了积极有效的沟通交流。

与此同时，借助南湖区委组织部、团区委搭建的“学霸面对面”线上直播平台，清华大学浙江嘉兴南湖支队成员与北大实践团一道，结合自身经历，分享高中阶段的学习经验、高效的学习方法和大学的校园生活，为学生和家长们答疑解惑，在线上收获了2.49万名学生与家长的关注。（张艺璇）

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