原标题：“福尔摩斯”妈妈 请试着放手让我独立吧

亲爱的妈妈：

您好！不知不觉一年又过去了，这一年来，您为了陪伴我们，早起晚睡，每天起得比我们都早，睡得却比我们都晚；早晚还要奔波在接送我和弟弟的辛苦大军中。无论是洗衣做饭，还是作业难题，十八般武艺，您是样样精通。我为您骄傲，妈妈。亲爱的妈妈，感谢您这一年的辛勤操劳，您辛苦了！”

暑假来了，我在家的时间也多了起来，和以前的假期一样，我们相爱相杀的日子也随之而来。亲爱的妈妈，在这个假期里我期待我们能够多一点爱，少一点杀，所以我忍不住给您写了这封信。

也许因为您是推理小说的爱好者，每次您的目光总能像雷达般地快速锁定我，并洞悉我的想法，让我的小心思无处躲藏。即使有了亲爱的弟弟，您对我的关爱仍然没有减少一丝一毫。我对您对我的密切关注十分欢喜，但也因此有些苦恼。我已经慢慢长大了，希望您这位“福尔摩斯”妈，能多给我一些自由的空间，慢慢从陪伴到放手。

的确，亲爱的妈妈，我渐渐地长大，开始有了自我意识的觉醒，开始期盼独立，开始期盼有自己的朋友和空间。有时我会有一些莫名其妙的小情绪，我知道您也在努力适应长大的我，想要努力走进我现在的世界，但相比从前，我们有了越来越多的不欢而散。那些时候，我能感觉到您的难受，因为我心中亦如此。

亲爱的妈妈，我想告诉您我的感受：每当我烦躁的时候，其实我并不需要您的安慰，我只是想要一个人安静一会。妈妈，或许我现在依然会有很多时刻无法控制自己的小情绪，但我不想惹您生气。如果下次我莫名其妙对您生气了，请您不要伤心也不要难过，就默默地放任我一个人在房间听歌、画画，纾解我的小情绪吧。最近我看了一些书，了解了自己为什么会烦躁——书还是您给我买的，我知道您也在看。所以，亲爱的妈妈，让我们保持一定的距离吧，距离产生美，我想这样我们会相处得更好。

亲爱的妈妈，不知道您每次来接我时有没有注意到：每次放学见到您，我并没有很多欣喜，有时甚至有些“强颜欢笑”。您每天会照例问我一些问题，比如：“今天是不是有开心的事啊？”“今天是不是有什么事不太开心？”您总是留意着我放学时的表情，企图和我轻松沟通下一天的情景，我会一一回答您的问题，但总是有些不耐烦，我的不耐烦一出现，您就会立即刹车，而后我们通常会有些相对无言，像是有某种默契般地保持着一定的距离。

每当出现这种无声的静寂，我会感觉心里有些闷，想主动挑开话题，却觉得说什么都有些刻意，不知讲些什么。这种时候的您，往往并不会像很多其他家长一样端着，您常常会插科打诨，说些好笑的话或者事情，逗我一笑，我知道您只是不想让我烦躁。但是不知道您有没有想过，也许我们可以换一种方式了：您是不是可以尝试让我自己回家呢？

亲爱的妈妈，想必您也注意到我们一起回家时，那些和同学一起回家的孩子的画面。他们嘻嘻哈哈，路上到处可以听到他们欢快的笑声，一张张年轻的脸上洋溢着阳光和活力。三三两两的同学，间或围在一起，有时相互勾着肩放声歌唱，有时头靠头窃窃私语，有时眉飞色舞甚至手舞足蹈。每个人似乎都只恨回家的路太短，路边的风景太迷人，都还不想到家。我想这应该就是同龄人的魅力，所以亲爱的妈妈，我想您可以试着放手让我独立，和同学一起上学放学，独立完成学业，也许这样我们都会更快乐！

而您可以去重新找回自己的工作。因为每次看您回忆起从前工作时的时光，我觉得那时候的您眼中有光，我喜欢那个样子的您。妈妈，试着做回从前的您自己吧！您不光有我，有弟弟，有爸爸，更应该有您自己。亲爱的妈妈，我知道如果您重回工作岗位，您就无法再全心全意照顾我们，也许您也会更累，但我知道，您并不希望自己被束缚在家中这片小小的空间里，您也有自己的梦想。所以，妈妈，大胆放手去试一试吧，我会照顾好我自己的！

妈妈，我想，我们聊天时，您已经发现有时我无法get到您的点，您有时也无法get我的点。不知不觉间我们已经有了年龄差带来的沟渠。但我觉得这到沟渠并不可怕，因为我知道您在努力靠近我，我也在努力了解您，就像您会问我喜欢的什么歌曲，然后在手机搜索，嘴上喊着真难听，耳朵听得不亦乐乎。我也会偶尔哼几句您那个年代的歌曲，然后一边大叫真难听，却还是被洗脑了。这样的时光也很美妙，对不对？

所以，亲爱的妈妈，我知道您想好好地照顾我，但是我在长大，我会慢慢学会照顾自己，我还想学会照顾您，让您不再被我和弟弟所束缚。

我想郑重地和您说一声：“妈妈，感谢您为我所做的一切！”我希望在今后的日子里我们不只是母女，更是朋友，所以请减少在我身上的目光，去做您自己想做的事情吧。雄鹰只有离开母亲才能真正翱翔，所以亲爱的妈妈，也请您为我放手，让我独立成长吧！

祝您：

身体健康，永远年轻！

(责编：温璐、郝孟佳)