本报电 （记者赵晓霞）日前，教育部留学服务中心在其微信公众号上推出学历学位认证申请材料系列答疑解惑，分别整理了认证申请材料中有关证书的3个高频问题，并附上详细图文解答。

关于“没有源语言学位证书，只有英文版证书，可以申请认证吗？”这个问题，教育部留学服务中心指出，“一般情况下，您须提交国（境）外源语言（颁证国家官方语言）学位证书或高等教育文凭证书。若您就读的课程仅颁发英文版证书，您可以在提交认证申请时上传证书，我中心将结合相关调研结果进行评估，评估结果以最终出具的认证结果为准”。

关于“双专业/双学位如何申请认证？”这个问题，教育部留学服务中心指出，“如果两个专业/学位体现在同一张证书上，您可以提交一次认证申请，认证时将依照证书进行写实性表述；如果两个专业/学位各自颁发证书，请根据您的需求分别提交认证申请”。

关于“如果学位证书丢了，还能申请认证吗？”这个问题，教育部留学服务中心指出，“如证书丢失，请您向颁证院校申请补发证书后再提交认证申请。如颁证院校无法补发证书则应提供证书副本、成绩单或院校官方出具的学位授予证明（通常由学生注册部门或教务部门开具）并提供《无法提交文凭证书的声明》”。

（下期将继续刊登）

(责编：郝孟佳、熊旭)