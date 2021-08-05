薛 梓

座谈会与会人员合影。

日前，新西兰奥克兰中国学生学者联谊会组织留学人员座谈会，一起学习习近平总书记“七一”重要讲话。中国驻奥克兰总领馆文教处、奥克兰各高校中国留学生代表共40余人参加了座谈会。

奥克兰国家公派学生学者联谊会秘书长、奥克兰大学博士研究生许冰带领大家回顾了中国共产党百年奋斗史。她表示，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，要牢固树立“四个自信”，坚持走中国特色社会主义道路，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，向着第二个百年奋斗目标迈进。

梅西大学中国学生会行政部部长孙瑷珲结合在南京的成长经历，回忆小时候去参观南京大屠杀纪念馆以及参加每年12月13日南京大屠杀死难者国家公祭日活动，号召大家永远不能忘记历史，不能忘记是革命先辈用鲜血换来了如今的和平。她说：“100年来，中国共产党领导全国各族人民历经艰险，建立了社会主义新中国，用实际行动赢得了人民的信赖。”

新西兰中国学生联合会主席夏晶表示，通过视频聆听习总书记的“七一”讲话，作为一名中国当代青年，很感动、也很骄傲，我们要弘扬革命传统，成为一名立大志、明大德、成大才、担大任的时代新人，为祖国的繁荣昌盛贡献自己的一份力量。

奥克兰理工大学中国学生会主席金健依号召大家做有志气、有骨气、有底气的新时代中国留学生。她表示，祖国的强大让身在海外的学子深刻体会到了什么是文化自信，也拥有了说话的底气，每当与身边的外国同学谈起祖国的成就，打从心底会油然而生作为中国人的骄傲。“历史的接力棒已经传递到我们手中，我们要继续弘扬革命先辈留学报国的光荣传统，努力学习，更加积极主动地为中华民族伟大复兴而奋斗！”金健依说。

留新学子一致表示，习总书记的讲话思想深刻、内涵丰富、振奋人心。作为新时代青年，要把爱国之情、报国之行统一起来，积极向身边的老师同学讲好中国故事，介绍中国文化，为展现真实、立体、全面的中国贡献自己的力量，为实现中华民族伟大复兴和构建人类命运共同体奉献自己的绵薄之力。

(责编：郝孟佳、熊旭)