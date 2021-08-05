原标题：98.2%受访者关注留守儿童群体

孩子是祖国的未来和希望，留守儿童这一特殊群体还面临不少困难，需要我们的关爱和帮助。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1641名受访者进行的专项调查显示，98.2%的受访者表示关注留守儿童这一群体。关爱留守儿童，68.3%的受访者建议加大农村教育投入，67.7%的受访者期待建立完善的教育和监护体系。

98.2%受访者关注留守儿童群体

调查中，98.2%的受访者表示关注留守儿童这一群体，其中44.6%的受访者非常关注。

中国石油大学（北京）2021届毕业生孙伟，曾和老家村委会联系，对部分村里留守儿童进行了采访和慰问。让他有些意外的是，这些留守儿童的生活状态和条件看起来并没有那么差，甚至有一些可以说比较富裕。“他们真正需要关心的是情感、文化、教育等方面”。

在外打工的70后朱永锋的女儿留守在老家。他认为，女儿是个比较自立的孩子。他平时和女儿很少联系。基本上隔一两个星期才通过微信视频或打电话联系一次。对于自己几乎不能陪着孩子成长，他感叹道，这也是没有办法。“只能通过自己的努力，争取给她物质上最大的满足”。

留守儿童当下面临的困难有哪些？在受访者看来，最大的困难是：教育资源缺失（72.9%）、亲情缺失（72.1%）、经济条件差（68.6%）。

某留守儿童公益组织创始人李微发现，由于父母不在身边，大多数留守儿童缺乏陪伴，包括生理层面和精神层面。这导致了孩子们无法及时表达自己的情感和需求，进而导致情感压抑、语言匮乏等问题，对于儿童的人格和社会化发展不利。“我认为他们急需精神层面的关注和帮助”

陕西合阳县教育局教研室初中语文教研员李亚莉，曾参与过教育扶贫。每名老师帮扶三到四个贫困儿童，下乡入户，走到他们家里去关注他的家庭，帮助他的学习。她感觉，留守儿童现在的学习状况，绝大多数都是随遇而安，能学多少就学多少，学不了了就不学了，然后回家没人管，就打游戏上网玩手机。只有极个别的人很努力。

除了学习问题，更严重的可能是心理问题。李亚莉感觉，很多留守儿童不会和别人沟通，比如说见人不会打招呼，不知道别人想什么，想要的也不会主动说。或者就是想问题特别容易偏激。“我觉得在学习习惯、学习方法、待人接物，还有明辨是非等方面，都特别需要注意”。

对于留守儿童当下面临的困难，64.1%的受访者认为是自卑、任性等性格问题突出，45.3%的受访者认为是自我保护意识弱，40.2%的受访者表示存在社会歧视。

68.3%受访者希望加大农村教育投入

要关爱留守儿童，68.3%的受访者建议加大农村教育投入，67.7%的受访者期待建立完善的教育和监护体系，52.1%的受访者认为要深化户籍制度改革。

孙伟认为，只给留守儿童提供物质帮助是远远不够的，要出台政策，想办法提供给这些家庭较好的工作机会和收入来源，让父母不必为了生计离开孩子远行。同时，学校、村委会可以通过互联网技术加强父母和孩子的联系。

曾做过线上支教的大三学生唐睿轩也觉得，应该在政府支持下，大力发展乡村经济，如果在家乡就能赚到钱，就不会有大批外出打工的父母，也就不会有那么多留守儿童了。短期来看，学校和老师应该重点关注这些儿童的心理状态、学习状态还有家庭状况，有需要及时帮助。

李亚莉表示，学校应该尽量帮助引导学生，帮助有心理问题的学生走出困境，帮助学习有困难的学生接受自己。“但无论如何，家庭的作用不可或缺。如果家人不管，学生始终就处在一个缺爱的状态，学校老师能够给予学生的关爱又怎么够呢？”

调查中，60.3%的受访者希望完善基础设施，优化寄宿条件，56.5%的受访者认为学校要重视心理健康教育，43.2%的受访者呼吁家长重视家庭教育。

中青报·中青网记者 黄冲 实习生 杨哲

(责编：郝孟佳、温璐)