原标题：一家忙碌如陀螺的单位如何让青年工作有突破

琴键按下，琴声响起。近日，在北京协和医院（以下简称“协和”）国际医疗部门诊阳光厅，一场“夏之协韵”主题演出悄然开场。阳光厅面积不大，很快琴声就引起医护人员、患者及家属的注意。好奇心让他们驻足聆听、拍照留念，角色也迅速切换为“观众模式”。

在这场临时演出中，青年医生韩佳澍、耿畅、吴少宇依次为大家演奏了《Arebasque No.1》《Clair de lune》《River flows in you》和《我的祖国》等钢琴曲，并应患者之邀演奏了《好人一生平安》等曲目。这三位青年都来自“协韵”协和志愿演奏团，这场演出也是团队今年的首场演出。

近年，在获得2021年度全国五四红旗团委荣誉的协和医院团委的组织下，医院志愿者服务项目范围持续拓展，包括“协韵”协和志愿演奏团在内的10个志愿服务项目已累计吸纳500余名志愿者，服务患者近万名。

“夏之协韵”主题演出时间不长。放下乐器，医护人员很快就又投入到忙碌的工作中。

据媒体报道，“十三五”时期，协和医院平均日门诊量达到1.3万人次。医院官网也显示，在2020年，仅手术量就超过3.6万人次。工作在这样一家高速运转的医院里，一线青年医生的日常工作量可见一斑。

协和团委书记、眼科副主任医师赵潺说：“从医院青年工作的特点和需求出发，我们体会到了‘灵活’安排的必要性。”为了能够充分调动广大青年医务人员参与团委与青年工作的积极性，团委开始尝试实行项目制管理。

“根据工作需要，我们在原有青年活动品牌基础上开创了新项目，项目负责人既有团干部，也有热衷于某项工作的优秀青年。”赵潺说，项目实行动态管理，“有些工作完成了，项目就解散了；有工作需要，就再成立新项目。”这样做的好处是，让更多青年都能参与到自己感兴趣的项目中，同时减轻所有人的工作压力，兼顾本职医疗工作与团青工作。因为包括他本人在内几乎所有团干部都是兼职做青年工作。

2020年2月初，为适应形势不断变化的疫情防控需要，医院决定门诊限流，不能到门诊就医的患者可以通过服务热线解决问题。刚开通热线时，需要大量的接线岗位人员，如何尽快组建工作人员成为新问题。

“当时（医院）提出可以通过招募本院志愿者的方式推进。”赵潺说。为此，团委积极承担起志愿者组织招募工作，通过各级团组织在全院范围内发布征集需求，“动员大家利用非临床工作时间灵活参与。”很快，青年医护的名字就把排班表填满了。

在协和，青年志愿服务项目已经成为一张具有青年特色的服务名片。为了进一步推动志愿服务项目发展，协和团委拟定了医院《志愿者管理制度》，为全院志愿服务工作开展提供规范化指导。以“协韵”演奏团为例，全院建立了医院团青-演奏团管理团队-志愿者的三级纵向组织架构以及由多部门联合组成的横向支持系统。

协和志愿服务工作项目负责人、国际医疗部胸外科医生郑志博说，通过志愿服务不仅给团员青年带来获得感，还实质性地密切了医患关系。

去年，在创新驱动发展国家战略指引下，团委与协和青年工作部还充分利用项目制管理制度的优越性，成功举办了首届协和青年创新项目大赛，在激发青年的创新热情、培养创新能力、促进创新成果转化等方面起到推动作用。“我们希望不断增强团委的服务能力，为大家多办点实事，围绕医院重点工作发挥青年力量。”赵潺说。本次大赛共116个项目参与评比和展示。经过评比，共有12个项目进入决赛。

通过这次创新项目大赛，医院很多平时热衷创新转化工作的青年也进入团委视野，大家围绕如何助力青年创新转化群策群力，并在此基础上成立青创联项目团队，团队最直接的目的就是服务医院创新转化工作。

协和团委还想方设法帮助青年提升创新能力。团委、青年工作部不仅联合中国药师协会启动“药师人才创新力培养与实践计划”，构建青年药师创新人才培训体系，还邀请18位国内外专家打造三期“医学创新课程”，免费向医学青年开放。

在创新转化过程中，知识产权问题至关重要。为此，依托卫生健康青年创新中心，协和团委积极推进知识产权咨询常态化和长效化服务，举办百余场知识产权及专利申报巡讲活动，在疫情中为医务人员免费评估300余件专利权。

与此同时，团委还努力拓展医学创新“朋友圈”，建立医学创新生态体系，与浙江省卫生健康委科教中心、中关村联创医学工程转化中心、中国药师协会签订合作备忘录，促进产、学、研、资等优势资源整合。

中青报·中青网记者 杨宝光

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