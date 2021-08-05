原标题：湖北：小切口办实事提升青少年获得感

“又快又给力！”在湖北省宜昌市，创业青年田瑜收到了一笔15万元的“青创贷”，终于化解了她扩大经营规模遇到的资金短缺之急。

2016年，田瑜回到家乡创业，销售本地特色农产品。今年，她打算新建仓库，无奈资金“卡壳”。最近，由团湖北省委主导的“青创贷”金融扶持第二期项目启动，得知田瑜的贷款需求后，当地团县委与银行工作人员迅速展开走访、对接。短短3天，这笔资金即发放到位。

来自湖北省青年创业就业促进中心的消息称，湖北“青创贷”第二期项目提供总计10亿元财政贴息贷款。项目被纳入团湖北省委“我为群众办实事·我为青年做件事”实践活动项目清单，由团湖北省委主要负责人领办，以期解决创业青年、小微企业在自主创业过程中流动资金不足的问题。

连日来，湖北共青团认真学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，从小切口入手，落实学习成果，领导班子带头领办“我为青年做件事”的实事，全省团组织迅速行动，按照“影响大、能办到、能感受、群众直接受益”原则办实事，着力提升青少年获得感。

暑假开始以来，在十堰丹江口市习家店镇小学，六年级学生况怀林和同学每天在学校篮球场挥汗如雨，冲刺8月即将举办的2021“姚基金希望小学篮球季”省级联赛。

这是一所乡镇小学，篮球队中，留守儿童占了半数。几年里，学校有了崭新的篮球架，学生有了免费的球衣、球鞋，武汉体育学院的支教志愿者也来到校园，带大家训练。在7月15日举办的市级联赛中，球队一举夺冠。

“消息传来，全校师生为之振奋、鼓舞。”赛事之外，校长张长伟见证了校园里更大的变化：通过参赛，学生的身体素质、精神面貌得到了极大提升；在球队带动下，师生参与体育运动的氛围日益增强。“这一切，得益于省希望工程办公室、省青少年发展基金会的支持。”张长伟说。

7月19日，在远安县河口乡樟树村，29名6至16岁的少年迎来了6名来自华中师范大学的大学生志愿者。这个暑假，在团县委支持下，樟树村开办起“希望家园”。就在几天前，樟树村还收到了团省委发放的“成长包”：篮球、足球、跳绳、地球仪、多功能笔袋、练习本、《习近平讲故事（少年版）》、《中国少年先锋队章程》等一应俱全。

2011年，远安创办“希望家园”，关爱农村留守儿童。如今，这一公益品牌已推向全国。团县委书记韩潮介绍，今年暑假，为进一步落实“学党史、办实事”精神，团县委经前期调研，将“希望家园”项目的覆盖范围扩大至城市双职工子女家庭，并同步探索在企业开办，“职工子女可以度过一个安全、快乐、有意义的假期，同时有效解决青年员工后顾之忧，员工得以安心工作。”与此同时，湖北省青基会连续3年实施关爱留守儿童希望微心愿公益项目，今年已网络众筹300余万元，陆续为3万余名留守儿童发放“希望微心愿礼包”。

每年暑假，是大学生“三下乡”“返家乡”实习实训的关键时期。为助力广大学子找到合适的实践岗位，团湖北省委联合人民银行武汉分行等机构，于6月开发上线“湖北青年大学生实习实训和就业信息网”，并通知各市州、大型企事业单位征集发布岗位信息。

在这一系统及校团委帮助下，一周前，三峡大学2020级本科生周晓凡在家乡秭归县丹阳社区找到了“乡村振兴”专项实践岗位，为当地孩子们提供课业辅导、素质拓展等服务。“既锻炼了自己，也可以为家乡做点力所能及的事情。”

团省委还邀请专家讲授实习实训注意事项：网站上，《扎根基层，有苦更有甜》《新形势下如何开展社区青少年教育》《绷紧实践安全弦，有效防范各类社会风险》等视频课程一目了然。来自团省委学校部的统计显示，截至目前，已有407家企事业单位注册系统，共提供乡村振兴专项岗位1419个、企业实习专项岗位企业296个、金融实习专项岗位1235个、企事业单位就业岗位475个。

近日，位于汉口的“网红地标打卡地”多牛世界，迎来150名青年男女，开展拍照打卡、幸运抽奖、破冰行动、合诵红色经典等互动交流活动，在轻松愉快的氛围中，举办了一场庆祝建党百年的青年联谊会。

联谊会由团湖北省委主办，中建三局团委、中建铁投集团团委承办。最终，23对青年男女现场牵手成功。

助力青年相亲交友，青年喜欢什么样的方式？喜欢去哪些地方？团省委青少年发展与权益维护部介绍，为将这场省级示范相亲交友联谊活动办实办好，工作人员提前征求青年代表意见，多方踩点、精心策划，最终活动圆满举办。团湖北省委还将动员全省各级团组织整合机关事业单位、国有企业、社会组织等资源，从价值引领、平台搭建、有形服务入手，开展青年相亲交友活动200场，助力解决青年婚恋交友难问题。

对1150个大学生创业拟扶持项目逐步拨付资金；2021年“希望伴飞计划”持续帮扶困境青少年；社会化筹资2510余万元，实施希望工程公益助学和春暖行动关爱青少年项目，直接为21600余名困难家庭青少年提供学业和生活资助，向农村中小学捐赠钢琴、直饮机……一系列聚人心、暖民心的举措在基层落地生根。下一步，湖北共青团将多措并举、全省联动，持续推动学习“七一”重要讲话精神成果转化为服务青年的生动实践。

中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇 通讯员 姚雪

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