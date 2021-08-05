本报武汉8月4日电 （记者范昊天）为推动高校毕业生留鄂留汉就业创业，日前，以“筑梦湖北·就业启航”为主题的2021年湖北省暨武汉市高校毕业生就业创业服务月在武汉启动，全省各市州同步启动。活动通过网络在线形式，在湖北公共招聘网开展线上招聘，共组织企业390家，提供岗位11730个。武汉、宜昌、襄阳、黄石、十堰、孝感、荆州、黄冈、仙桃等九地还组织111家企业参加视频直播，带岗5518个，搭建人才供需对接平台。

服务月活动期间，全省各级公共就业和人才服务机构将常态化开展线上招聘，加密直播招聘活动场次安排，在湖北公共招聘网设立专区，为求职者提供全方位就业服务；在严格落实疫情防控要求的前提下，灵活组织分行业、分专业、小型化招聘。目前，全省已发布服务月活动期间线上招聘会202场，组织企业3640家，提供岗位140583个，实现周周有招聘、时时有岗位、天天有直播。对有就业创业需求的高校毕业生全面落实“1311”服务，即至少提供1次职业指导、3次岗位推介、1次职业培训机会、1次就业见习机会。落实企业吸纳就业补贴、社保补贴、就业见习补贴、实习实训补贴、求职创业补贴、创业项目扶持等全方位支持政策。

《 人民日报 》（ 2021年08月05日 15 版）

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