强支部组织、强支部书记、强支部党员 北林大构建新型学习模式

“作为教师党支部书记深感肩上责任重大。既要注重自我修炼成长，还要带动支部全体党员教师加强学习，提高理论素养。希望通过主题教育，更好坚守教书育人初心，担当立德树人使命”。北京林业大学生物科学与技术学院教师党支部书记何晓青在参加最近一次联学活动后有感而发。她的感受也道出了诸多教师党支部书记的心声。

近日，北京林业大学通过强支部组织、强支部书记、强支部党员等举措，打造新时代教师党支部学习法、工作法、育人法，把教师的初心使命真正回归到为党育人、为国育才的伟大事业中。

强支部组织——“结对联动”

北京林业大学校党委针对教师党支部，制定专门主题教育工作方案，成立专门领导小组，由该校党委书记、校长担任“双组长”，深入党支部开展工作。让党支部强身健体，发挥好战斗堡垒作用，党员教师模范带头作用，带动全体教师提升思想理论水平和育人能力。在全面整顿薄弱党支部的工作基础上，进一步健全党员领导干部联系教职工党支部工作体系，全校89个党支部全部实现对接关系，明确对接任务。学校要求党员领导干部要参加联系党支部专题研讨、主题党日，指导党支部召开组织生活会，开展民主评议党员,指导党支部抓好检视问题、整改落实。

强支部书记——“三级联学”

北京林业大学组织校党委、学院党委、党支部三级联学，解决了校党委的理论中心组学习、学院党委的处级干部学习、党支部的党员学习经常各自分离，水平差异大、交流机会少等问题。

9月24日，北林大校党委、水保学院党委和水保学院教师党支部代表以“学习习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表重要回信精神”为主题开展集中学习研讨。校党委书记王洪元在发言中要求，广大党员干部、教师要从讲政治、勇担当、有作为的角度，深刻理解总书记回信的时代意义和深刻内涵，理解“中国要强，农业必须强，中国要美，农村必须美，中国要富，农民必须富”的重大意义，用回信精神武装头脑指导实践。

9月30日，北林大校党委理论中心组与马克思主义学院联学，围绕“学习习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神”，集中学习研讨思想政治理论课建设。思政课教师党支部书记谈到，要从体现党和国家的初心和使命的角度、从走中国特色社会主义道路到实现中华民族伟大复兴的历程中、从探索人类社会发展规律的角度认识思政课，广大党员要发挥先锋模范作用，以教师党支部为着力点，推动思政课教师立言、立功，从改造主观世界入手，提升改造客观世界教书育人的能力。

强支部党员——“三会一课”

北林大校党委直接指导并帮助基层党支部开展活动，相关职能部门全程指导。9月23日，全国标杆院系水保学院组织水土保持工程教研室教师党支部开展“习近平总书记在全国高校思想政治工作会议精神”专题学习会。9月27日，北林大材料学院“三多一轻” (高层次人才多、海外留学回国人才多、重大成果多、平均年龄41岁的年轻人多)教工第二党支部在“学习习近平总书记给全国涉农高校书记校长和专家代表重要回信精神”主题党日活动上，采取导学、讲故事、分享等形式谈学习心得。10月8日，北林大宣传部党支部与园林学院教工党支部一起开展对照式党课，忆初心、述初心活动，两个支部的党员一起学习了伟人与楷模的初心。另外，该校草业与草原学院教师党支部与科右前旗第三中学党支部也开展主题党日活动。

北京林业大学党委书记王洪元表示，青年学生的培养质量是高校办社会主义大学的生命线，这条生命线最重要的守护者是教师。教师党支部对于教师就像是“细胞膜”一样重要的基层党组织。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，高校要全面提升教师的思想政治工作，进而提高铸魂育人的能力水平，具有重大、长远的意义。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)