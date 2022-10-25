为进一步帮助学生明确考研目标、明晰考研方法、收获考研佳绩，人民网联合研招网在研究生招考周期内推出研考经验分享系列特别报道。由考研“亲历者”“过来人”等全国各高校在读研究生为即将考研的学生们讲述他们的备考经验、“妙招”等，希望能为广大考生提供建议和帮助。考研生，加油！

本科就读于西南财经大学会计学专业的肖湘宇，以英语二88分、管理类综合能力175分、总分263分，初试成绩排名第一的成绩考上了上海财经大学会计专业。

怀揣着对学科未来发展的憧憬，肖湘宇在考研时选择了会计与智能化领域。“我认为会计是一个严谨且实用性、逻辑性极强，也很培养管理能力的学科。在大数据时代下，未来会计人员不仅仅是做账编制报表，更重要的是基于社会经济运行规律深刻理解公司背后的治理模式、商业逻辑，为资本市场决策提供有用信息。会计与智能化融合，一方面是一个挑战，但一方面也意味着更深广的探索空间。”

图为肖湘宇个人照。学校供图

在肖湘宇看来，备战考研不仅需要兴趣，更需要统筹规划和及时复盘。“去年三月份决定考研后，我首先是在研招网搜寻初试考试内容相关信息、每门科目所需的教辅资料，并借助网络收集一些过往考研高分经验。随后，根据备考时间进布局规划方案，接着制定月计划，再具体到每周的任务、每日的任务。”她提到，除规划外，更为重要的是及时复盘。“比如，一天学习结束后可以记录自己今天完成了什么任务、收获到了什么知识、计划中哪些任务没有完成，没有完成的原因是什么。”清晰的规划和及时的复盘让肖湘宇在备考时对自己的学习进度有了明确的认知，可以大大提高效率，能够及时调整自己的学习步伐，也不容易受到外界环境和内心情绪的干扰，让自己越来越自律。

会计专硕考试一共两门科目，分别是管理类联考（包括数学、逻辑和写作）以及英语，肖湘宇根据备考时间做了规划：

管理类联考－数学：

6月至9月：做基础阶段训练（如数学分册、母题800练）并把知识框架整理好。对于难题和错题最好记录下来，并从中学习掌握最佳解题技巧；

10月至12月：选择考研真题和顿悟精练进行训练，这一阶段主要是训练做题速度和心态。在做题的过程中要重视真题，会仔细琢磨题目背后的知识点、出题逻辑，保证做到举一反三。

管理类联考－逻辑：

6月至9月：学习知识点，做教辅习题，配合网课，打好基础；

9月至11月：通过《逻辑专项训练》进行“题海”训练，查漏补缺；

11月：进行限时模拟训练，每天做一套真题把握考场时间掌控，保持手感。

管理类联考－写作：

7月至9月：看写作网课，掌握写作框架和基本要点之后开始仿写；

9月至11月：能力逐步提高后每天自己写一篇作文和书上提供的例文进行比较，发现问题及时纠正打分，并对语言进行修改润色；

10月末至考研：反复练习真题作文，并限时一小时写完两篇文章。平时多阅读文章多思考积累写作素材，在备考期间我每天会看人民日报时事评论文章，学习其中的精炼语言和行文逻辑结构。

英语：

6月至考研：

1.每天花一个小时左右来背单词，不仅每天要背新单词更要把一天前、两天前甚至是一周前背的单词进行循环滚动复习，不断强化记忆；

2.把历年考研真题作为练习题库，每天精读精练一篇真题阅读文章。

对于备考过程中的心态调节，肖湘宇表示，备考过程中难免会出现焦虑或者疲惫的心态，调整心态的方式之一是劳逸结合。“每天我会抽出半小时到1小时去外面散散步，合上书本，放下笔，出门看看外面的风景。学习疲惫时，我也会每周放松半天到一天，比如看看电影、纪录片。我还会在学校操场跑跑步，既能强身健体也能让心情变好。”在肖湘宇看来，疲惫、焦虑的心态也许是万千学子备战考研中难以避免的挑战，及时调整心态、掌控好情绪就已成功了一半。

“考研是一件极为考验毅力、耐力的事情，既然做好了决定，那就义无反顾走下去，待到来年收获成功，一定会感谢自己当初的努力和坚持”。肖湘宇说。

(责编：何淼、熊旭)