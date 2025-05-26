原标题：“创新创业看浙大”主题调研行启动

14日上午，“教科人一体 产学研融合‘创新创业看浙大’”主题调研行启动仪式在浙江大学校友企业总部经济园举行。近50位媒体记者代表现场调研走访了浙江大学创新创业平台和部分校友企业代表，并将在接下来的调研行活动中，深入走访、近距离感受教科人一体、产学研融合的“浙大模式”。

高校是教育科技人才一体改革发展的重要结合点，是科技创新和产业创新融合发展的重要汇聚点。近期，杭州“六小龙”现象刷屏，浙江大学创新创业教育引起社会广泛关注。高水平研究型大学基础研究深厚、学科交叉融合是培植创新创业土壤的重要积淀，浙江大学充分发挥创新要素集聚优势，紧密结合教学、科研和创造，打造“学科-课程-实践”深度融合的创业教育体系，把“会读书的人”培养成为“会创造的人”。学校充分发挥全国重点实验室等各类创新平台和高精尖人才资源汇聚优势，深入融合人才链教育链产业链创新链，高水平服务创新联合体关键核心技术攻关，让更多成果从“实验室”走向“生产线”；营造鼓励支持师生创新创业的优良制度环境，形成代际传承的浙大创新创业文化，涌现出一批“浙大系”创新创业力量，逐步形成创新创业服务国家战略、区域发展的“浙大模式”。

据介绍，本次调研行将深入京津冀、长三角、大湾区、中西部地区，走进在千行百业创新创业的现场，全景化、沉浸式、行进式调研采访创新创业的浙大师生校友奋斗故事、面向产业的前沿科技成果、全链条孵化转化的特色案例，透过现象挖掘本质，探寻故事背后的基因密码，展现高校服务新质生产力发展、服务强国建设的生动实践和担当作为。（记者朱涵）

(责编：郝孟佳、熊旭)