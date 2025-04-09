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成年动物大脑仍有生成新神经元能力

2025年04月09日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：成年动物大脑仍有生成新神经元能力

一项发表在最新《细胞报告》杂志上的研究揭示，成年大脑具有产生新神经元的能力，这些新生神经元能够整合进关键的运动回路中。这项发现挑战了长久以来关于成年神经发生的观点，表明刺激大脑中的祖细胞可能有助于修复受损的神经网络，并为治疗亨廷顿氏病等疾病带来了新的希望。

美国罗切斯特大学研究表明，成年大脑保留了生成新神经元的能力，即所谓的成年神经发生。传统观念一直认为，成年后是无法产生新神经元的，但现在人们知道，大脑内的微环境包含着能生成新神经元的祖细胞库。这些细胞在早期发育阶段积极地产生神经元，但在出生后不久便主要生产支持性的神经胶质细胞。这种现象尤其发生在脑室区，该区域靠近受亨廷顿氏病影响的纹状体。

此次研究从20世纪80年代关于金丝雀神经可塑性的研究中得到启发，研究团队发现了某些蛋白质如脑源性神经营养因子（BDNF）和Noggin，在促进祖细胞分化并产生神经元方面的作用。当这两种蛋白质被输送到小鼠大脑中的祖细胞时，会促使新生神经元形成，并迁移到控制运动的大脑区域——纹状体，进而发展成为中棘神经元。团队还发现，类似效果也在成年灵长类动物中持续存在。

此外，研究使用光遗传学技术来激活或关闭新细胞，证实它们确实融入了对运动控制至关重要的大脑网络中。通过基因标记方法追踪，团队结合电生理学、光遗传学以及小鼠行为分析，证明了这些新产生的神经元不仅能够在成年大脑中生成，而且在健康小鼠及亨廷顿氏病背景下，均能有效地恢复运动回路的功能。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)

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