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中北大学成立数字纪检监察研究院（监督科学实验室）

2025年04月09日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：中北大学成立 数字纪检监察研究院（监督科学实验室）

记者4月7日获悉，中北大学数字纪检监察研究院（监督科学实验室）日前正式揭牌成立。

中北大学数字纪检监察研究院（监督科学实验室）是该校为助力纪检监察工作高质量发展而设立的创新型研究机构。研究院依托大数据、人工智能、法学、马克思主义理论及社会科学等多学科融合优势，特别是依托中北大学科研及成果转化优势，聚焦科技创新与纪检监察业务工作的深度融合，推动数字纪检监察领域的理论研究、技术研发、装备制造和人才培养，为山西乃至全国纪检监察机关提供科技支撑。

中北大学数字纪检监察研究院（监督科学实验室）的核心目标是落实数字纪检监察体系建设要求，助推纪检监察工作向智能化、数字化方向发展，政校企携手构建“数字监督共同体”，实现“四个一”目标，即建设一个高质量的纪检监察行业数据集、构建一个行业通用的大语言模型、研发一批服务监督和审查调查工作的科技装备、建立一个面向全国的人工智能行业应用基地。

当日，中北大学数字纪检监察研究院（监督科学实验室）首批成果发布。据介绍，研究院依托科技创新，建成了“纪检智通”智能数据分析平台。

该平台构建了涵盖规则比对、数理规律、智能预警、深度洞察、多维分析和人工智能六大层级的监督模型，可实现从基础异常检测到高级智能分析的全链条监督，这在全国属于首创。“平台通过高效的数据采集、分析、挖掘与展示，提供全面、实时、精准的数据支持，能够自动构建问题发现模型并生成问题清单，加速问题识别和解决过程。”研究院负责人介绍，利用智能化、低代码技术，平台降低了使用门槛，提供了便捷的数据分析工具，纪检监察干部可利用该工具轻松实现数据、人工智能模型与业务逻辑的无缝衔接。据悉，目前该平台已在山西省纪委监委及部分市、县两级纪检监察机关试用，取得了良好效果。（通讯员胡慧萍 记者韩荣）

(责编：郝孟佳、李昉)

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