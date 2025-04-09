原标题：AI时代，创新中文专业人才培养时不我待

“我们要提升中文专业学生的人文素养、数字素养和职业能力，高质量建好中文专业。”3月31日，在教育部以“介绍推进语言文字信息化发展情况”为主题的新闻发布会上，北京师范大学党委常委、副校长康震表示，要在加强数字中文建设新背景下，高质量建好中文专业。

近日，教育部、国家语委、中央网信办共同印发了《关于加强数字中文建设 推进语言文字信息化发展的意见》，对加快推进以信息化促进语言文字事业高质量发展，以数字化赋能语言文字更好服务现代化建设等作出了全面部署。康震表示，春节以来，人工智能大语言模型DeepSeek引起了国内外的广泛关注和热议。正如教育部部长怀进鹏在十四届全国人大三次会议“部长通道”上所说，DeepSeek让人们看到了教育改革和发展的重大机遇。

康震介绍，北京师范大学目前正在按照《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》的部署，以完善人才培养与经济社会发展需要适配机制为导向，统筹推进学科布局、机构建设和人才培养，高质量建好中文专业。

“首先，着力推进学科的深度交叉融合。”康震说，今年，北京师范大学结合国家重大战略需求和人才发展需要，推进文学院与人工智能学院、国际中文教育学院、外国语言文学学院合作，推出了“汉语言文学+人工智能”双学士学位培养项目，今年将启动招生。学校还将继续支持中国语言文学学科与其他学科深度交叉融合，促进形成新的学科增长点和新的科学研究范式，打造学科融合的新优势。

其次，北京师范大学着力推进科研机构纵深建设。康震表示，目前，学校依托中国语言文学和语言学等“双一流”学科，建设“中国文字整理与规范研究中心”“汉字汉语研究与社会应用实验室”等多个教育部和国家语委的科研平台，将学术研究与经济社会需求结合，促进研究成果的广泛应用。下一步，学校还将建设完善的科研平台体系，强化有组织科研，锻造卓越师资团队。

康震介绍，北京师范大学要着力推进人才培养机制创新。从去年开始，北京师范大学积极实施“人工智能+高等教育”的教育教学改革专项“1228计划”，要在3—5年的时间里，促进10个专业人才培养与人工智能的深度融合，打造20个人工智能赋能教育教学的重点团队，推动20本数字化教材建设，建设80门深度融合人工智能的智慧课程。“未来，北京师范大学将抓好新文科建设，优化人才自主培养体系，加大科教融汇力度，深化产学研用一体化合作，加快培养适应新技术、新产业、新业态、新模式的复合型人才。”康震说。

广东省委教育工委委员，省教育厅党组成员、副厅长朱建华表示，他们也在积极应对数字时代的新形势新要求，创新中文专业人才培养机制。

朱建华说，要重新定位中文人才培养目标。以强化科技教育和人文教育协同为关键措施，重构中文专业人才能力构成。“重视创新能力培养，造就有人文情怀、数字素养和科学精神的复合型创新人才。”他说。

构建学科专业新生态同样重要。和康震想法相似，朱建华也强调要大力推进学科交叉融合发展，以社会实际需求为导向，试点推进数字赋能中文专业建设，推动中文专业与计算机、心理学等学科专业交叉融合。

朱建华表示，在教学上，要创新模式，利用大语言模型等人工智能技术实现个性化学习路径规划，构建人机协同教学范式，提供智能辅导。在课程上，要重构体系。广东省研究制定涉及交叉学科的大学语文课程体系，支持增设“语言文字+人工智能”核心课程，推动各级各类学校升级实践教学模块，紧密围绕高峰学科和新兴产业，聚焦前沿热点打造人工智能实践课程，鼓励培养学生运用人工智能工具学习的能力。

“我们探索产学研用一体化育人体系新模式。特别是组织创新团队攻关大语言模型等前沿技术‘制高点’，建设量大质优的关键领域语料‘新基建’，产出一批具有国际影响力的数字中文建设标志性成果。”朱建华强调。（记者 张盖伦）

(责编：郝孟佳、李昉)