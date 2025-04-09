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甘肃建立高校大学生就业创业服务驿站

2025年04月09日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社兰州电（记者白丽萍）2024年春招以来，甘肃人社部门就组织百名专业就业创业指导师走进高校，从就业观念转变、职业选择、简历诊断、面试技巧等方面开展“一对一”就业创业指导。同时导师们针对高校毕业生易出现的焦虑等问题，通过具体案例讲授、对比分析研判、对话沟通交流等，帮助高校毕业生改变认知、找准定位。

　　就业指导只是其中一项。从2024年2月开始，甘肃人社部门在25所高校建立了大学生就业创业服务驿站，设置专人专岗、专属区域，针对职业指导、职业介绍、技能培训、见习实习等常态化提供一站式就业创业服务，将就业创业服务提前向校园延伸。

　　“不能等到大学生要毕业才谈就业帮扶，我们将就业服务前移，在大学生在校期间就开始做好就业服务工作。”甘肃省人力资源和社会保障厅高校毕业生就业办公室主任赵斌说，“我们通过整合政府政策资源、企业岗位资源、高校育人资源，构建‘一站式’大学生就业创业服务生态圈，及时解决传统就业服务在企业需求、政策红利与高校人才培养三者间存在的‘信息差’等问题。”

　　截至目前，甘肃25所大学生就业创业服务驿站已开展就业指导活动、实习见习职业体验活动、校企互访等各项就业创业活动共计491场次，服务高校毕业生11.54万人次。

(责编：李昉、郝孟佳)

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