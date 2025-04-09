3月12日，在新疆喀什市和谐街道办事大厅，杨晓华（右）在解答辖区群众提出的问题。

新华社记者 高 晗摄

三次进疆、两次参加“西部计划”，这是今年刚满30岁的广东姑娘杨晓华深感自豪的经历。“我们青年人都有着共同的目标和信念，就是通过自己的努力为祖国发展作出贡献。”杨晓华说。

“要以有利于他人、社会的方式解决个人的人生问题。”——大学思政课堂上，杨晓华将这句师训镌刻于心。怀揣着这份信念，她有了赴疆实践的想法。

2017年从广东工业大学本科毕业时，已经考取研究生的杨晓华决定保留入学资格，参加“西部计划”去新疆。那年，她首次踏上新疆的土地，服务于新疆喀什地区伽师县。

工作的第一年寒假，杨晓华退掉了已经买好的返乡火车票，留在了伽师县，组织开展“红领巾”小课堂活动，为孩子们义务辅导功课、组织社会实践，还组织返乡大学生为孩子们授课。杨晓华说：“在课堂上，我看着孩子们一双双渴望知识的眼睛，毅然决定留在伽师县过年，和孩子们待在一起。”

经过一年的志愿服务工作，杨晓华开始关注青少年教育问题，她深知想要更好地帮助新疆的孩子们，需要提高自己的理论水平。2018年服务期满后，杨晓华回到母校继续读研。

2019年暑假，还在读研期间的杨晓华，组建大学生社会实践团队再次来到新疆喀什。她和广东的同学们与多位不同领域的西部建设者深入交谈，在那个暑假，杨晓华再次感受到扎根边疆、舍家报国的坚守与奉献，更加坚定了她投身西部建设的决心。

2022年，研究生毕业的第二年，杨晓华第三次进疆，并决定扎根新疆。她通过了“内招生”招录，成为新疆喀什市和谐街道办事处公务员，兑现了初到新疆时“学成归来，建设新疆”的诺言。

“在新疆，我有一种时时刻刻被需要的感觉，总有一股要干事的冲劲儿。”杨晓华说，“这里的舞台足够大，与其说是我选择了新疆，不如说是新疆成就了我。”

从基层党建到群团工作，从纪检巡视到社区治理，杨晓华在多个岗位上发光发热。她说：“新疆是片干事的热土，留在这里就是要学以致用、多做些实事。”

在“到基层去，到西部去，到祖国最需要的地方去”的号召下，许多和杨晓华一样的青年奔赴西部、奔赴新疆。目前，2300余名西部计划志愿者正服务在喀什地区基层，为当地民族团结、产业发展贡献着青春力量。

（据新华社乌鲁木齐电 记者高晗、何军、初杭）

(责编：李昉、郝孟佳)