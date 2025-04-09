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桂林电子科技大学：用AI赋能“一站式”学生社区

2025年04月09日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：桂林电子科技大学：用AI赋能“一站式”学生社区

学习疑问、入党入团、参军入伍、勤工助学、简历诊断、心理咨询……在桂林电子科技大学，同学们足不出学生社区，就能顺利获得知识解答和指导服务。

“我们发挥学校的电子信息学科优势，推动AI赋能‘一站式’学生社区，让数据多跑路，师生少跑腿。”桂林电子科技大学校长张文涛表示，学校通过建设“一站式”学生社区，让学生在“家门口”就能享受到优质的指导和服务。

近年来，桂林电子科技大学依托专业学科优势，精准对接学生成长需求，推动AI赋能“一站式”社区，不断提升社区服务时效、健全协同服务体系、优化精准服务质量。

目前，该校基于“满血版”DeepSeek-R1（671B）和国产信创完成了双DeepSeek本地化部署，学生不出学生社区，就能享受到具有高效便捷、数据安全、定制化服务扩展定的本地化AI服务，实现“精准发力”。学校以DeepSeek赋能“智学桂电”，贯穿课前(AI精准预习)、课中(AI即时问答)、课后(AI批改反馈)全流程，为社区学生提供更高效、更个性化的学业服务，实现“精准助学”。

在AI赋能下，桂林电子科技大学建设并上线了AI辅导员、AI心理员、AI就业员、AI交警员、AI安全员，创新应用了AI学伴，能够为社区学生提供学习和生活方面的不断档指导服务，做到随时与学生互动并解答其疑问。

“有了AI安全员加持，学生管理工作更加高效、精细化了。”辅导员王德民说，“现在我们能够更有针对性地与学生开展交流交心，帮助他们解决学习生活困难，为他们的校园生活提供更好的安全保障。”

在桂林电子科技大学，学生考试前备战焦虑，可以找AI心理员开展情绪疏导；求职就业可以找AI就业员给予简历诊断、模拟面试、匹配企业推荐；校园出行有AI交警员护航……

“通过AI赋能，我们不仅提升了服务效率和质量，更在育人模式上实现了创新突破。未来，随着AI技术的不断发展和应用，相信学校的‘一站式’学生社区将为学生带来更多惊喜。”桂林电子科技大学党委书记唐平秋表示。

（记者 周仕兴 通讯员 刘健余 王再新）

(责编：李昉、郝孟佳)

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