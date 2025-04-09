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数字中文建设的关键是相关人才培养

2025年04月09日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：【文化评析】数字中文建设的关键是相关人才培养

前不久，教育部、国家语委、中央网信办印发《关于加强数字中文建设 推进语言文字信息化发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》旨在促进数字中文建设，并以此为基础提升语言文字服务数字教育、数字科技、数字文化、数字经济、数字社会建设的实际能力，推进语言文字与信息技术深度融合。数字中文作为语言文字与信息技术结合的产物，是典型的复合性生产要素。既懂语言规律又精通智能技术的复合型人才，在实现语言技术与社会需求深度融合中发挥着关键作用。

当前我国语言智能产业发展迅速，成绩斐然。同时也面临“技术迭代快”与“应用落地慢”的结构性矛盾。大语言模型、多模态交互等技术的突破性进展，与中文数字资源开发利用不足、智能服务场景适配性弱形成鲜明对比。其根源在于传统语言学人才缺乏计算思维，而信息技术人才又难以把握中国语言文字的本体特征和社会功能。只有通过培养“语言+技术+领域”的复合型人才，才能有效打通从基础研究到产业应用的创新链条。

众所周知，培养复合型人才需突破传统学科壁垒。《意见》也提出支持高等学校语言学科与多学科深度交叉融合发展，加强“语言+人工智能”复合型人才培养。考虑到人工智能的学科特性，在培养中应注重实现语言科学、计算机科学、数据科学乃至具体应用领域的有机贯通：既要深谙中国语言文字的音、形、义、逻辑等本体规律，又要掌握自然语言处理、语言资源构建等工程技能，还需理解语言在数字教育、文化传承等场景中的功能特性。这就要求当前教育体系打破专业藩篱，在课程设置中建立“语言本体—数字建模—场景应用”的渐进培养链。

在实践能力塑造层面，《意见》要求复合型人才培养依托产教深度融合的创新机制。目前比较成熟的融合方式是通过校企共建实验室、实训基地等形式，联合开发数字中文服务产品、开展资源建设、组织社会服务等，以真实项目培养数字场景创新能力和语言意识。同时，数智时代更应高度重视安全、伦理教育，有针对性地在培养过程中贯穿智能治理的向善原则，使目标人才群体既能驾驭技术革新，又能守护中文数字生态的健康发展。

落实《意见》提出的建设目标，需要建立跨部门的人才协同机制。发布《意见》的三部委同样也是人才培养机制的三大牵头部门。教育部牵头数字中文人才的具体实施方案，网信办提供数据开放、算力支持等领域实践场景，国家语委完善中文数字人才的规范体系。可借鉴国际上成熟的跨学科培养模式，设计宏观、微观相结合的数字中文人才培养计划。

值得关注的是，当前以中文学科为代表的语言学科面临多方面冲击。《意见》的发布和落实恰好也是促进学科转型的契机，实现“文工”“文理”的双向奔赴。

数字中文建设是语言文字事业现代化转型的历史机遇，不是几年间一蹴而就的短期计划，而应是一项长期任务。唯有稳健的复合型人才培养机制和持续的培养行动，才能为实现“中文数字化”到“数字中文化”的质变夯实人才支撑，为全球数字治理贡献东方智慧。

（作者：饶高琦，系北京语言大学中国语言文字规范标准研究中心、国际中文教育研究院副研究员）

(责编：李昉、郝孟佳)

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