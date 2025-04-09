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江苏师范大学：瞄准基层治理 构建学科方向

2025年04月09日08:16 | 来源：光明日报
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原标题：江苏师范大学：瞄准基层治理 构建学科方向

日前，在江苏省徐州市泉山区段庄街道“城市大脑”指挥中心，江苏师范大学公共管理与社会学院研究团队优化开发的“楼宇经济数字化平台”上线。借助该平台，街道可实时关注辖区内小微企业的运行状况，为企业提供高效精准的政务服务。

“平台建立至今，有效纾解了制约商圈楼宇中民营小微企业办事难、融资难等难题。”段庄街道党工委书记段竞松说。

从以往的企业“有事到处跑”，到如今的“政务服务送上门”，这一变化的背后，得益于江苏师范大学与段庄街道共同开展人工智能公共决策教学研究的创新实践。

江苏师范大学以国家“新文科”建设为契机，创新构建“数治融合·学科融通·知行融会”公共治理人才“三融互促”培养模式，紧扣国家治理现代化需求，探索出一条“人文为魂、技术为用、治理为体”的转型路径。

“人工智能时代政府治理数字化转型对公共治理人才提出了新要求。”江苏师范大学公共管理与社会学院院长祝天智介绍，为了解决基层政府数字化治理人才缺乏等问题，该校公共管理类专业开设了“人工智能与公共决策”等跨学科课程，将基层治理中的真实难题转化为教学项目，目前学院师生团队已成功地将机器学习技术应用于基层治理。

在此基础上，近年来，江苏师范大学依托20余个地方政府的公共服务创新实验区、国家级社区治理创新平台、国家级新型社会组织培育孵化基地等培养平台，打造了校内校外多层递进的人才培养空间，构建了密切协同的人才培养共同体。

“合作培养公共管理类人才机制拓展了人才培养主体、渠道，未来，我们将继续探索‘文科+技术+治理’的融合发展人才培养路径，努力形成政府出题、高校解题、共同答题的‘新文科’人才培养格局。”江苏师范大学副校长娄峥嵘表示。

目前，该校行政管理专业顺利入选国家一流本科专业、省级品牌专业，学科获批国家重大及一般课题30余项，学生团队获“挑战杯”国赛特等奖、全国志愿服务大赛银奖等国家级学科竞赛奖励20余项。

（记者 苏雁 通讯员 吴向裕 白现军）

(责编：李昉、郝孟佳)

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