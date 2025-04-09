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河北肃宁县教师王秀颖术后跪坐轮椅坚持讲课——

幻灯机前，她留下最美身影（暖心故事）

本报记者  史自强
2025年04月09日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　“王老师真是敬业！”“有这样的老师，孩子们很幸运，我们很放心。”……近日，在河北沧州市肃宁县，一些学生家长纷纷点赞教师王秀颖（见图，视频截图）。

　　王秀颖是肃宁县南答中学八年级的一名物理老师。今年3月，王秀颖因接受足底肌腱粘连治疗手术暂时无法行走，但她怕影响孩子们学习，很快要求回到学校继续上课。

　　“才几天不见，老师您怎么了？”“老师，需要帮助吗？”看到坐在轮椅上的王老师，学生们感到很吃惊，纷纷表示关心。

　　“3月15日周六做的手术，原本医生叮嘱留院观察几天，看看伤口愈合情况再回家休养，可是第二天她就要求出院。3月17日周一，她就回校上课了。”王秀颖的丈夫杨亚卿说。

　　王秀颖介绍，八年级6个班只有两名物理老师，课程安排很紧，一名物理老师教不过来，“耽误了孩子们的学习可是大事”。

　　因为无法行走，王秀颖上课只能依靠轮椅。为了不影响教学，她把轮椅滑到幻灯机前，跪在轮椅上，找到合适的高度，一边讲解，一边演算、书写。

　　看到老师以这样的姿态坚持讲课，学生们很感动，平时调皮的孩子也变得认真起来。大家还自发组成“护师小队”，有的帮老师推轮椅，有的帮忙拿教具，还有的在实验课上协助老师操作。

　　“王老师在幻灯机前身体微微前倾、跪着讲课的一幕，为全校师生留下了最美身影！”南答中学校长刘亚飞说。

　　王秀颖自1998年从河北师范大学毕业后，就走上了教师岗位。2002年入职肃宁县南答中学，曾带过13年的初三毕业班。

　　“她一直很敬业。”杨亚卿说，“其实疼痛的症状早就有了，本来计划过几个月再做手术的，她一直靠吃止痛片撑着，就是不想耽误上课。但医生说不能再拖了，这才做了手术。”

　　目前，王老师仍在康复中，近几日已经开始尝试站立、行走，但不敢太吃力，也不能走太远。同事和学生们一直关心着她，甚至有不认识的学生主动帮她拎东西，令她十分欣慰和感动。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月09日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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