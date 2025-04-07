近日，北京印刷学院开启2025年校园开放日暨高校联合咨询会，80余所京内外知名高校齐聚北印为考生提供一站式咨询，8000余名考生及家长赴约北印，超过185万人次观看线上“校园云开放”直播。

2025年，北京印刷学院所有本科招生专业都在北京招生，并且将会继续扩大在京招生规模。

今年，学校新增2个本科招生专业。大数据管理与应用专业服务北京数字经济建设和新闻出版行业数字化转型升级与高质量发展；柔性电子学专业服务“中国制造2025”国家战略，服务以印刷电子为核心的新兴产业，顺应新材料和先进制造行业绿色化、智能化、数字化、融合化的发展趋势，并将探索“订单式”培养模式。

在本科专业人才培养上，学校积极适应智能时代发展趋势，响应国家“人工智能+”行动战略部署，依托数智学院建设，举办人工智能创客训练营，开设数智微专业和微课程模块，全面推进“通识+专业”的“1+N+X”的人工智能课程体系（1门AI通识必修课+N门AI校企共建课+X门融合拓展课），将产业前沿技术、鲜活成果导入教学过程、转化为教学资源，引导学生了解运用数字思维，强化数字素养和技能提升，培养服务出版全产业链的数智化人才。

当日，北京航空航天大学、北京理工大学、北京师范大学、大连理工大学、电子科技大学、东北大学、复旦大学、华南理工大学、华中科技大学等80余所京内外高校现场设立咨询台，介绍招生政策，为考生答疑解惑。学校还邀请大兴区高招办主任对2025年北京市高招政策进行详细解读，邀请专业单位为广大考生提供志愿填报、教育考试、生涯规划方面的权威指导与服务。

活动期间，学校开放了校史馆、美术馆、冬奥展、艺术教育成果展、毕昇书坊、部分实验室、学生食堂、学生宿舍等教学、生活服务场所及设施。考生及家长通过实地参观考察，亲身感知学校悠久历史、科技创新实力及生活服务保障，直观领略学校办学理念、育人特色、教学资源及办学水平。

来源：北京印刷学院公号

(责编：郝孟佳、熊旭)