原标题：巧用电磁频谱 提升作战效能

虽已是深夜，但国防科技大学第六十三研究所的科研楼里依旧灯火通明，该所电磁空间安全创新团队正紧张地调试电磁空间无形战场的某任务系统。

这套系统主要解决复杂战场环境下频谱支持、频谱服务和频谱机动等难题，以此提高军队战时灵活运用电磁频谱的能力。

近日，项目研发负责人、国防科技大学第六十三研究所研究员柳永祥透露，该系统目前已完成关键技术突破和系统研制，已在多次任务中试用并获得好评。

“电磁频谱是现代战场的‘神经’，如果不能灵活运用，就无法有效发挥武器平台的作战效能。”柳永祥介绍，战场环境瞬息万变，战前静态规划用频的传统模式很可能因部队机动或突发干扰而失效。他们正在开发的系统，可以通过实时感知与动态分析，使部队实时掌握战场频谱变化，让战场用频从“计划表”升级为“动态图”。

在模型开发阶段，曾有同行建议采用国外成熟的商业软件缩短开发周期。但团队带头人、中国工程院院士姚富强在项目研制之初就向团队说，该项目的意义是助力部队在电磁空间实现行动自由。核心算法必须掌握在自己手里。

上千个日夜，团队成员从搭建框架开始，一个又一个字符地敲出几十万行核心代码，反复调试模型参数，优化算法效率。核心骨干张建照坦言，攻关的过程中，鲜有“灵光乍现”的突破，更多是简单枯燥的重复。“我们每天的工作，没有那么‘高大上’，就是写代码、改代码、做仿真。”

为满足不同部队对电磁空间遂行任务的需求，团队成员还多次深入一线开展调研，足迹遍布戈壁荒漠、西北边陲、东南沿海。

“我们的系统要管用好用，不能让战士背着机房上战场。”柳永祥告诉记者，虽然市场上成熟的高精度模型理论上可以满足需求，“但光有高精度还不够，还要轻量化。我们的目标不是满足实验室需求，而是符合战场要求。”他说，如今，该团队研制的系统已在多支部队试用，助力多项演训任务顺利进行。

一切向打仗聚焦。翻开张建照的笔记本，里面密密麻麻都是一线部队的反馈意见。他说：“编筐编篓，重在收口。留给我们的时间不多了，加班加点也要把这块‘硬骨头’啃下来。让我们的科研成果在电磁空间为部队实战服务，就是我们对实现建军一百年奋斗目标最好的献礼。”（记者 张 强 通讯员 王 勇 张晨曦）

(责编：郝孟佳、李昉)