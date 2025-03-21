原标题：海军军医大学： 扎实推进党的创新理论“三进入”工作

海军军医大学推动党的创新理论“三进入”融入实战化战救科目训练。李超摄

近日，在海军军医大学，刚从两会会场返校的全国政协委员、该校军事医学专家侯立军登台开讲，将两会精神传递给官兵。

记者了解到，“让两会代表委员亲身解析理论热点，让优秀专家结合业务解读重大政策”成为该校贴近官兵、贴合实际，推动党的创新理论“三进入”的有效举措。

近年来，为全面推动党的创新理论“进教材、进课堂、进头脑”，该校出台《政治理论教学向实战聚焦、向实践转化的措施》等文件，专题式组织党的创新理论轮训，菜单式开展理论精品示范课宣讲，集群式推进理论服务走基层，将丰富的课程思政元素融入军事医学课堂，构建起具有军医大学办学特色、符合军事医学人才培养特点的思政育人体系。

“我们坚持把系统推进‘三进入’工作，作为培养德才兼备新时代红色军医的重要工程，不仅纳入党委抓教议教的顶层设计，还全面融入人才培养方案。”该校领导介绍，他们从深化“课程思政”与“为战育人”教学改革入手，滚动建设优秀课程思政案例库，打造出12门思政精品示范课，其中1门荣获“全军教学成果一等奖”，6门获评全军、海军政治理论教学比武“精品示范课”。

为打造一支优秀的“三进入”教员队伍，该校同时扶持培树理论教学骨干与医学创新人才。他们打造的这支政治理论教员队伍，平均年龄仅38岁。其中，1人荣获全军优秀政治教员，1人当选全军政治理论教学联席会委员，3人荣获全军院校政治理论岗位练兵比武奖项，6人入选海军党的创新理论特聘研究员。

理论课堂主阵地之外，该校还融合开展“牢记嘱托燃斗志、青春奋进正当时”“传承弘扬吴孟超精神、争做新时代革命军人”等特色教育实践，举办“铁心向党”事迹报告会、“医心向战”强军故事会、“教战、研战、卫战”精武标兵颁奖典礼，让新时代军医学员在仪式教育中砥砺战斗精神、在强军文化中汲取精神伟力。

“被军委授予‘模范军医’荣誉称号的吕士才前辈在战场救死扶伤的英勇事迹激励了我们的血性胆气；‘中国肝脏外科之父’吴孟超院士白手起家创建肝胆外科的故事，催生了我们的奋斗豪情……”在该校“科室主任讲科史”活动现场，学员余子妍深有感触地说，“老一辈军医专家的精神品格让我心生敬佩，我毕业之后要到一线部队去摔打磨砺，像他们一样白衣执甲、冲锋在前。”（王泽锋 记者 张 强）

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