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科学家观察到DNA开始解旋瞬间

有助深刻理解细胞复制遗传物质机制

2025年03月21日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：科学家观察到DNA开始解旋瞬间

DNA示意图。图片来源：物理学家组织网

DNA示意图。图片来源：物理学家组织网

阿卜杜拉国王科技大学的一项开创性研究首次直接观察到了DNA开始解旋的瞬间，揭示了使细胞能够准确复制其遗传物质的基本机制。这项研究使用冷冻电子显微镜和深度学习技术，捕捉到解旋酶与DNA相互作用的精微细节，提供了迄今为止最详尽的DNA解旋过程。相关论文发表在最新一期《自然》杂志上。

尽管科学家早已知道，解旋酶在DNA复制过程中起着关键作用，但对其如何与DNA和ATP（三磷酸腺苷）协同工作，驱动DNA解旋的具体机制一直不清楚。此次研究表明，解旋酶通过15个原子状态，逐步解开DNA双螺旋结构。这一过程不仅标志着解旋酶研究的里程碑，也是在原子分辨率下观察酶动态行为的重大突破。

DNA复制的第一步，是解旋酶将双链DNA拆分为两条单链，这一步骤对于后续复制至关重要。解旋酶作为“纳米机器”，利用ATP作为能量来源，沿着DNA移动并解开双螺旋。随着ATP被消耗，解旋酶克服物理限制向前推进，逐渐增加系统的熵（无序度），从而实现DNA的分离。

特别值得注意的是，解旋酶并非一次性完全解开DNA，而是通过一系列构象变化逐步破坏和分离DNA链。这种机制类似于捕鼠器中的弹簧，每当ATP被水解时，解旋酶就被推向前进，拉开DNA链。研究还发现，两个解旋酶可以在DNA上的不同位置同时工作，协调地在两个方向上解开DNA，提高了能量效率。

这些发现不仅增进了人们对生命基本科学问题的理解，也为开发新型纳米技术提供了灵感。基于解旋酶设计的节能机械系统，可以模仿其高效能机制，用于执行复杂的驱动任务。（记者张梦然）

【总编辑圈点】

对DNA解旋的开创性研究，用处可能超乎人们想象——它不仅深化了我们对遗传物质复制机制的见解，还提升了我们对细胞内复杂“分子机器”运作的认识；模仿解旋酶的工作机制未来可能创造出更加高效、精准的纳米机器人，用于执行各种复杂的任务，如药物递送或微观手术等；而通过对DNA解旋过程的直接观察，这种自然界精妙的弹簧机制也能为人们开发新型机械系统带来灵感。这项研究成果在增强我们洞悉生命本质能力的同时，也打开了一扇探索自然界奥秘的新窗口。

(责编：郝孟佳、李昉)

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