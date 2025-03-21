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阿尔茨海默病LVA手术治疗联盟成立

2025年03月21日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：阿尔茨海默病LVA手术治疗联盟成立

　　LVA手术全称淋巴—静脉吻合术，近年来，我国显微外科领域将该手术应用于治疗阿尔茨海默病。3月20日，记者从吉林大学中日联谊医院获悉，吉林省首届阿尔茨海默病LVA手术治疗培训班暨阿尔茨海默病LVA手术治疗联盟成立大会日前在该院举行。

　　阿尔茨海默病是一种导致认知功能逐渐退化的疾病，是国际医学界公认的治疗难题。吉林大学中日联谊医院党委书记杜建时透露，医院血管外科团队从2024年8月起将这项技术应用于阿尔茨海默病治疗，目前已经成功完成入组手术24台。“这项手术的应用为阿尔茨海默病提供了全新的治疗思路。”杜建时说。鉴于此，在该院倡导下，阿尔茨海默病LVA手术治疗联盟正式成立。长春市中心医院、吉林市中心医院、北华大学附属医院、四平市中心医院、松原吉林油田医院、松原市中心医院等来自吉林省和内蒙古东蒙地区的75家医疗机构、96个相关专业学科共同参与联盟建设。

　　会上，来自吉林大学中日联谊医院、中国医学科学院深圳先进技术研究院、北部战区总医院整形外科修复重建中心、上海交通大学附属第九医院的近10位专家学者，围绕诊疗评估、精准诊断、手术示范等内容进行了分享交流。（记者杨仑）

(责编：郝孟佳、李昉)

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