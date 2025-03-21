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侨乡青田——

线上开课传递中华文化魅力

2025年03月21日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在遥远的西班牙，有一群心怀故土的华侨子女，他们虽身处异国他乡，但依旧想要接触到来自祖国的课本知识。近日，在侨乡浙江青田，江南实验学校为这些华侨子女们开展了一场线上授课，让他们感受到中华文化的魅力。

　　“‘liang’梁、‘shen’甚……”随着网络信号的稳定传输，教室里传来了孩子们清晰而响亮的朗读声。此次线上授课的对象是来自西班牙文心教育集团的50多名华侨子女，他们分散在三个不同校区，通过线上授课齐聚一堂，共同聆听来自青田的语文课程。

　　为了这次特殊的授课，老师何小玉和徐永祥做了充分准备。他们根据孩子们的学习进度和兴趣点，精心设计了教学内容和PPT，让课程既充满趣味又富有实效。

　　何小玉选取了课文《雾在哪里》，并将识字教学的方法渗透其中。她用生动的语言和形象的比喻，让孩子们感受到中文的魅力。“我希望通过这篇课文，让孩子们不仅学会识字，更能爱上这些充满智慧和美感的文字。”何小玉说。

　　徐永祥选择了古诗作为授课的重点。他表示，“古诗是中国传统文化的瑰宝，希望通过古诗的学习，让孩子们能够体会到中国传统文化的魅力，更好地领略中国文化的博大精深。”

　　作为侨乡，青田拥有38.1万华侨华人，分布在全球146个国家和地区，其中“侨二代”“侨三代”占比达80%。

　　为了涵养并拓展新侨资源，近年来，该县策划并实施了一系列新侨培育与根基强化项目，譬如，当地持续开展“寻根之旅”“情系家乡”夏令营活动，设立了华文教育专项基金，编纂出版了《我们一起来说青田话》《家乡青田》等华文教材，旨在加强侨界后代对家乡的情感联系。

　　跨国线上授课模式，拓宽了海外华侨子女学习中文的途径。据悉，接下来，青田将依托各所学校的优质资源，不断推动线上交流平台发展，促进跨国授课模式常规化，为更多渴望学习中文、了解中华文化的华侨子女搭建起跨越万里的知识与情感“桥梁”。

　　（来源：中新网  作者周健、叶佳霁）

(责编：李昉、郝孟佳)

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