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助力新时代东北全面振兴 第63届高博会将在长春举办

2025年03月20日10:25 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月20日电 （记者孙竞）为全面落实教育强国建设的战略任务，由中国高等教育学会主办的第63届高等教育博览会（以下简称高博会）将于5月23至25日在吉林长春举办。

据介绍，本届高博会的主题为“融合·创新·引领：服务高等教育强国建设”，旨在服务高等教育强国建设，推进教育科技人才一体统筹发展，加快科技创新与产业创新深度融合，推动东北地区经济高质量发展。

记者注意到，近日，中国高等教育学会领导走访调研了多所高校，就高博会的举办情况与各校展开交流座谈，以期产出更多务实成果。

中国高等教育学会副会长李家俊在哈尔滨工业大学、吉林大学、大连理工大学等高校调研交流时介绍，自1992年以来，高博会已成功举办了62届，走过25座城市，目前遴选重庆、青岛、福州、长春、南昌、合肥六个“伙伴城市”，以高博会为平台，促进城市与高校、城市与城市间、高校与高校间的交流合作，实现协同发展。本届高博会首次实现东北三省一区共同举办，高校积极参与，期望通过高博会，整合全国高校资源，对接区域发展需求，展示产教融合、科教融汇成果，推动教育科技人才三位一体改革，提升国家创新体系效能，服务国家发展和区域发展战略。

中国高等教育学会副会长张大良在武汉大学、华中科技大学两校调研交流时说，高博会上将集中展示高校的人才新优势、科技新成果和企业的新技术、新产品，希望将高博会办成高校供给侧与地方需求侧有效对接的“强磁场”、人才交流的“会客厅”、科技成果转化和交易的“大集市”、教学科研仪器设备的“订货场”，高校毕业生就业的“签约地”，着力推动教育链、人才链、科技链、创新链精准对接产业链，推动高校科技成果转移转化，促进高校科研成果从书架走向货架、从校园走向产业园，更好服务全国各地因地制宜发展新质生产力。

作为本届高博会的承办单位之一，吉林大学将参与高端成果展示交易会、科技创新、院士行等多场活动。吉林大学党委书记姜治莹表示，吉大将与各承办单位一道，共同推动城市之间的沟通、高校之间的交流、校企之间的互动，充分展示教育成果，为助力新时代东北全面振兴做出吉大贡献、彰显高校作为。

哈尔滨工业大学党委书记陈杰表示，作为第63届中国高等教育博览会承办单位之一，学校将在突出办学特色、加强交流合作、促进资源共享上下功夫，通过中国高等教育博览会这一平台，共同讲好高校助推东北全面振兴、服务高等教育改革发展的故事。

记者了解到，第63届高博会将围绕新时代推动东北全面振兴这个主题，集中展示吉林、黑龙江、辽宁和内蒙古自治区“三省一区”及高校教育科技成果，集中展示全国高校支持东北振兴方面的科技成果，汇聚高校资源对接东北地区产业发展需求，通过“揭榜挂帅”，为东北地区加快培育新质生产力提供有力支撑，促进人才与产业深度融合，打造更多创业创新平台，支持东北留住人才、引进人才。

值得关注的是，本届高博会还设置了科创专区和人才专区。科创专区将邀请部分重点高校展示科技创新成果，提高高校科技成果转化效能，开展政产学研合作对接活动，推动校企、校地、校校合作。人才专区将开展高层次人才招引活动、校企人才供需对接活动、大学生就业双选会等活动。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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