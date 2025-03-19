双选会现场。大连理工大学供图

人民网北京3月19日电 近日，大连理工大学举办2025届毕业生春季双选会。490余家单位带着20000余个岗位走进校园，与学生面对面进行就业洽谈。

据悉，会场设置国防军工、人工智能、信息技术、装备制造、能源化工、建筑交通、教育科研、生物医药、综合类九大招聘板块，毕业生们可针对性前往目标板块，提高求职效率。

双选会现场。大连理工大学供图

记者了解到，本次双选会特别设置地市引才、留辽留连主题专区，吸引更多青年人才留在东北、建设东北、振兴东北。同时，会场还设立服务专区，精准提供校企对接、求职辅导等服务，为毕业生求职提供了更多便利。

据介绍，自2025届毕业生就业工作正式启动以来，大连理工大学已面向2025届毕业生组织各类就业指导、招聘活动950余场，进校招聘单位超3900家，旨在鼓励毕业生树立正确就业观，服务国家重大战略需求，踊跃投身重点领域、重点行业建功立业。（李依环、实习生郑爽）

(责编：李昉、熊旭)