打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

20000个岗位！大连理工大学举办2025届毕业生春季双选会

2025年03月19日12:32 | 来源：人民网-教育频道
小字号

双选会现场。大连理工大学供图

双选会现场。大连理工大学供图

人民网北京3月19日电 近日，大连理工大学举办2025届毕业生春季双选会。490余家单位带着20000余个岗位走进校园，与学生面对面进行就业洽谈。

据悉，会场设置国防军工、人工智能、信息技术、装备制造、能源化工、建筑交通、教育科研、生物医药、综合类九大招聘板块，毕业生们可针对性前往目标板块，提高求职效率。

双选会现场。大连理工大学供图

双选会现场。大连理工大学供图

记者了解到，本次双选会特别设置地市引才、留辽留连主题专区，吸引更多青年人才留在东北、建设东北、振兴东北。同时，会场还设立服务专区，精准提供校企对接、求职辅导等服务，为毕业生求职提供了更多便利。

据介绍，自2025届毕业生就业工作正式启动以来，大连理工大学已面向2025届毕业生组织各类就业指导、招聘活动950余场，进校招聘单位超3900家，旨在鼓励毕业生树立正确就业观，服务国家重大战略需求，踊跃投身重点领域、重点行业建功立业。（李依环、实习生郑爽）

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部