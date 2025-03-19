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《睡眠健康核心信息及释义》发布 中小学生每天需睡眠8至10小时

2025年03月19日11:14 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月19日电 （记者李昉）18日，全国爱卫办发布《睡眠健康核心信息及释义》，推荐成年人晚上10至11点入睡，早晨6至7点起床，其中老年人可早晨5至6点起床。

此信息及释义提出，不同年龄段人群所需睡眠时长不同，且因人而异。一般来说，学龄前儿童每天需要10至13小时，中小学生8至10小时，成年人7至8小时，老年人6至7小时。

根据此信息及释义，良好睡眠质量通常表现为：入睡时间在30分钟以内（6岁以下儿童在20分钟以内）；夜间醒来的次数不超过3次，且醒来后能在20分钟内再次入睡；醒来后感到精神饱满、心情愉悦、精力充沛、注意力集中。

长期睡眠不良会导致反应迟钝，注意力、记忆力等认知功能下降，学习工作效率降低，甚至增加交通和生产安全风险；会导致情绪不稳，烦躁不安，严重者会诱发焦虑、抑郁等；会降低机体免疫力，增加感染性疾病、心脑血管疾病、代谢性疾病和癌症等患病风险。

根据此信息及释义，青少年睡眠不良主要与学业压力、电子设备的使用以及不规律的作息时间等有关。长期睡眠不良影响学习能力、免疫力、生长发育等，甚至产生心理和精神问题。家长应为孩子提供良好的成长环境，帮助孩子减轻心理压力，了解孩子的需求和困扰，给予足够的关怀和陪伴，正确引导和教育。

(责编：李依环、熊旭)

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