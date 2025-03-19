打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

清华大学探索科教协同育人

师生“从游”，培育学术志趣（解码·两会热词怎么看）

本报记者 吴  月
2025年03月19日09:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　完善学科设置调整机制和人才培养模式

　　“骏程，实验进展怎么样啦？”

　　“陈老师，我刚完成蛋白质合成，正在做提纯工作。”

　　清华大学伟伦馆生化实验室，化学系博士生伍骏程正运用高效液相色谱仪进行蛋白质纯化。导师陈永湘副教授的指导，帮助他在科研实践中不断成长。“我参与的研究属于化学和生物学交叉领域。”几年前，伍骏程通过“强基计划”进入清华大学致理书院，目前在攻读博士学位。

　　科教协同育人，是致理书院一大培养特色。“书院面向国家重大战略需求，打造特色培养体系，实现宽厚基础课程、精深专业课程、创新科研实践等培养环节的融会贯通，着力夯实基础、拓展通识、促进交叉、强化创新。”致理书院院长李艳梅介绍。

　　“大鱼前导，小鱼尾随”的师生“从游”文化，让年轻学子在与导师的交流中受益。伍骏程大二起就进入陈永湘的课题组学习，学术志趣逐渐明确。眼下，作为致理书院兼职辅导员，伍骏程正参与策划今年的“从游节”：学生可以向各学科老师请教科学问题，欣赏同龄人的学术海报……伍骏程和同学们期待，在基础研究领域取得更多突破，为科技进步贡献青春之力。

　　【点评】清华大学副校长、教务长  彭  刚：

　　科技创新靠人才，人才培养靠教育。自主培养基础学科拔尖人才具有重要战略意义。我们始终坚信“中国教育是能够培养出大师来的”，不断探索创新人才培养模式，成立5个实体书院落实“强基计划”，打通选拔、培养和后续发展等环节，探索科教协同、理工融合、导师制、本研衔接等新型培养模式。在教学改革中，书院强调培养方案“宁留白不超载”，努力实现“让最适合的人上最需要的课”，养成学生深厚的科学、人文基础与核心专业素养。更注重发挥学生学习主动性，为学生提供个性化培养方案，开展本研贯通培养试点。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月19日 07 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部