清华大学探索科教协同育人

本报记者 吴 月

完善学科设置调整机制和人才培养模式

“骏程，实验进展怎么样啦？”

“陈老师，我刚完成蛋白质合成，正在做提纯工作。”

清华大学伟伦馆生化实验室，化学系博士生伍骏程正运用高效液相色谱仪进行蛋白质纯化。导师陈永湘副教授的指导，帮助他在科研实践中不断成长。“我参与的研究属于化学和生物学交叉领域。”几年前，伍骏程通过“强基计划”进入清华大学致理书院，目前在攻读博士学位。

科教协同育人，是致理书院一大培养特色。“书院面向国家重大战略需求，打造特色培养体系，实现宽厚基础课程、精深专业课程、创新科研实践等培养环节的融会贯通，着力夯实基础、拓展通识、促进交叉、强化创新。”致理书院院长李艳梅介绍。

“大鱼前导，小鱼尾随”的师生“从游”文化，让年轻学子在与导师的交流中受益。伍骏程大二起就进入陈永湘的课题组学习，学术志趣逐渐明确。眼下，作为致理书院兼职辅导员，伍骏程正参与策划今年的“从游节”：学生可以向各学科老师请教科学问题，欣赏同龄人的学术海报……伍骏程和同学们期待，在基础研究领域取得更多突破，为科技进步贡献青春之力。

【点评】清华大学副校长、教务长 彭 刚：

科技创新靠人才，人才培养靠教育。自主培养基础学科拔尖人才具有重要战略意义。我们始终坚信“中国教育是能够培养出大师来的”，不断探索创新人才培养模式，成立5个实体书院落实“强基计划”，打通选拔、培养和后续发展等环节，探索科教协同、理工融合、导师制、本研衔接等新型培养模式。在教学改革中，书院强调培养方案“宁留白不超载”，努力实现“让最适合的人上最需要的课”，养成学生深厚的科学、人文基础与核心专业素养。更注重发挥学生学习主动性，为学生提供个性化培养方案，开展本研贯通培养试点。

《 人民日报 》（ 2025年03月19日 07 版）

(责编：李昉、郝孟佳)