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吉训明任首都医科大学校长

2025年03月19日08:49 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月19日电 （记者郝孟佳）据首都医科大学官网消息，首都医科大学日前召开教师干部大会，宣布校长调整，吉训明任首都医科大学党委副书记、校长；饶毅因年龄原因，不再担任首都医科大学校长职务。

会上，北京市委常委、教育工委书记于英杰同志出席会议并讲话，北京市委组织部有关负责同志到会宣布市委决定，北京市委教育工委有关负责同志主持会议。

据公开资料显示，吉训明出生于1970年12月，神经外科专家，他是中国医学科学院学部委员，国家杰出青年基金获得者，于2023年当选中国工程院院士。

2019年，吉训明任首都医科大学副校长，至此番履新。

吉训明长期从事脑卒中防治与转化医学研究，专注于我国动脉和静脉性卒中发病机制、脑血流重建与神经保护研究。

吉训明主持973、863、国家重点研发计划、国家自然科学基金重大项目，在脑动脉和静脉卒中领域进行了系统创新性研究。成果以通讯作者发表于《NEJM》《Lancet Neurology》《Nature》等期刊，连续五年入选爱斯维尔中国高被引学者。获发明专利授权80余项、国家“创先争优奖”、国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项，以及何梁何利基金科学与技术进步奖和吴阶平医学创新奖；担任《Brain Circulation》《Neuroprotection》《Conditioning Medicine》杂志主编。

(责编：李昉、熊旭)

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