——燕园学子接力助学冀北儿童廿三载

本报记者 孙亚慧

2024年10月，北京大学学生爱心社走访队员与李金满（右五）的合照。

二〇〇五年爱心社社员杜泉滢（左）与李新的合影。

“友伴我行”活动中的来往书信。

本文照片均由受访者提供

北京大学与河北丰宁满族自治县凤山镇相距180多公里。20多年前，一摞助学申请送到了北京，由此开始了一场持续至今的爱心接力。

近日，本报记者采访了河北教师李金满、北京大学学生爱心社（简称“爱心社”）资助活动早期负责人林一青和如今的社团负责人朱阳俊峰，听他们讲述了这段被爱心社学生们称为“河北计划”的暖心故事。

去北大“化个缘”

2002年秋天，32岁的李金满领了项任务——去北京大学“化个缘”。

彼时，他是河北丰宁满族自治县的一名青年乡村教师。北京的车道沟小学愿意捐助一批桌椅，李金满这一趟不仅要来领桌椅，他还带来了200多个困难家庭孩子的基本资料。

“北大学生爱心社这几年做得不错，你去试试运气？”车道沟小学的一名老师给李金满出了个主意。

没有熟人引荐，没有朋友搭桥，就这样去北大？

这就是李金满的法子。

“我就去嘛，进校园后问了一路北大团委怎么走。学生们很热情，最后给我领到了办公室门口。”

抱着厚厚一沓材料，李金满敲开了门。

问明来意后，北大团委的老师热情招待了李金满。团委老师说，需要两天时间向河北当地教育部门核实有关情况，倘若一切顺利，就把爱心社介绍给他。

事情进展比预想中顺利许多，李金满开心极了。他在北大南门找了间15元一晚的地下室住下，吃了碗面。刚开学没多久，南门晚上很热闹，三三两两的学生相谈甚欢，不时有几句飘进李金满耳朵里。

“知识改变命运，会通向更广阔的世界。”他相信，自己学校的学生或许有一天也会走到这里，带着向上生长的志气，带着越砺越韧的勇气。

善举不同 爱心不变

2002年11月22日清晨，一辆轿车一辆面包车，载着11名爱心社的学生驶向凤山镇。

说起这一天，李金满记得很清楚。这日子有燕园学生们的一份特殊心意。

就在1993年岁末，爱心社因一份铲冰扫雪的善举成立。初冬飞雪下在那年11月23日，学生便将爱心社的故事线起点落在这一天。9年以后，另一批学生接过了接力棒，善举不同，但爱心不变。

这一趟在丰宁的实地调研，坚定了学生们通过募捐资助丰宁贫困学生的心。来年4月，爱心社与凤山镇当地学校正式签署协议，明确了资助形式、金额及双方相关责任义务，学生们将这一助学行动称为“河北计划”。越过群山连绵，京冀间又牵起了一根爱心红线。

上海交通大学数学科学学院长聘副教授林一青，曾是北京大学2003级数学科学学院本科生，也是河北丰宁助学项目组早期负责人之一。20多年前，在项目组十多位组员共同努力下，“河北计划”逐渐由雏形发展为更趋规范的资助模式。

2005年3月，林一青带队回访丰宁时，三年级的女孩李新引起了学生们的注意。她成绩优异又乖巧懂事，但年仅4岁时便确诊一种先天性心脏病，高昂的手术费用让李新一直无法接受治疗。

林一青与同伴商议后，立刻决定依托爱心社帮助李新完成手术。学生们一边联系北京的医院，一边为李新筹款。众人拾柴火焰高，募捐范围逐渐从爱心社内扩展到整个北大，李新的资助人、爱心社社员杜泉滢发布于校园论坛的募捐帖很快得到学生们的响应支持。在所有人的努力下，小李新的手术圆满成功。

完成学业后的李新也走上了讲坛，如今，她在当地一所中学教书。2023年，林一青收到了李新的婚礼请柬，他在上海实在抽不出身，便请自己母亲去丰宁参加这场婚礼，带去祝福，分享喜悦。

“我们与凤山镇的许多学生早就像家人一样了。”林一青说，母亲参加婚礼返程后带回的合影，一直摆在家里最显眼的位置。

“友伴我行”见字如面

2025年隆冬时节，北京大学2023级本科生魏昕洋收到了“友伴”阿航的来信。

“社会学系开什么课呢？姐姐有什么增强记忆力的方法吗？学过的知识我总是转头就忘。对了，冬天是苹果和柿子的‘天下’，家里的水果柿子超甜，虽然无法和你分享，但心情可以共享……”正读初三的阿航字迹娟秀，手写信中没有修改涂抹的痕迹。魏昕洋认真写了长信回复。

这是爱心社近年来“物质资助+书信陪伴”的“河北计划”新模式，通过“友伴我行”书信交流活动，为丰宁需要帮助的孩子在北大校园内寻找一对一交流对象，给孩子们提供精神上的支持与陪伴。

朱阳俊峰告诉记者，爱心社作为北大志愿服务类社团，书写着学生们的社会担当。“我们希望探索一种解决方案，为那些由于家庭变故等原因遭受打击的孩子们提供一些精神慰藉。”

一年多的书信交流中，北大学生与丰宁的弟弟妹妹们分享生活日常，交流未来的学习计划，共同探讨问题解决方法……在大家早已习惯了电子即时通讯的今天，一封封手写信带来了交心的对话，送去真诚的回答。

据朱阳俊峰介绍，自2002年至今，“河北计划”不断推进发展，已成功资助学生超过2000人次，募集资助总金额超过130万。

去年秋季学期开学后，爱心社迎来了804名新社员，越来越多的北大学子加入进来。

北大外国语学院大一新生余同是其中一员。在暑假期间，他申请成为“河北计划”走访队员。“我想有个机会离开书本，尽自己所能为需要帮助的孩子们贡献微薄之力。”余同说。

在那封给阿航妹妹的回信里，魏昕洋写道：“学过的内容我也容易忘，尤其临近期末考试的时候，要学习的东西好多啊。没关系，忘了就继续学，多练习勤背诵，记多了就渐渐不会忘啦。”

她告诉妹妹，航拍丰宁的视频里，四面山峦在阳光下格外俊秀。魏昕洋记住了视频里最美的几处，下次她要与阿航一起去看看。

(责编：李昉、郝孟佳)