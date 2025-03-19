原标题：养老课堂开进元宇宙

“为了一切学习者，一切为了学习者。”穿过上海开放大学的校园时，这句竖立在绿色草坪上的白色标牌格外显眼。作为一所服务终身学习、紧跟社会需要的学校，上海开放大学直面老龄化问题，注重培养养老人才。

不久前，上海开放大学的“开放学习元宇宙”入选上海市元宇宙重大应用场景建设成果名单（第二批）。记者日前来到上海开放大学，体验如何利用元宇宙场景辅助培养养老专业人才。

在“开放学习元宇宙”中，老年认知障碍教学是其中的重要教学场景之一。

上海开放大学智慧健康养老服务与管理专业教师张雨佳向记者展示了一个3D动画视频：一位戴着VR眼镜的学生正缓缓环顾四周，视野中出现了这样一幅画面——随着床上躺着的老人的苏醒，整洁的床单上突然出现了爬动的蚂蚁，干净的地面上多出了纸屑垃圾。通过VR技术，他不仅“看到”了床上有认知障碍的老人眼中的幻觉世界，“听到”了她的呻吟和抱怨，而且还能感受到她空间感的失调。

“学生反映，以前和认知障碍老人对话沟通很困难，不知道他们在说些什么。直观感受了他们的世界后，沟通就容易多了。”张雨佳说，元宇宙场景让学生们“亲身”进入认知障碍老人的感官世界，带来了更多感同身受和换位思考。

此外，学生还可以通过元宇宙进入小区、家庭等场景，在沉浸式体验中收获养老专业技能。

张雨佳说，学生可以在元宇宙中开启自己的“房间”，并通过VR眼镜身临其境地完成助老任务。对学生来说，执行这些任务就像打游戏一样有趣，同时又能收获养老专业技能。此外，学生表现还能被元宇宙自动记录，为教师提供评价依据。

除了老年认知障碍教学，“开放学习元宇宙”的教学场景还包括艺术教学、应急管理实训、智能财务、人工智能教学。

“开放学习元宇宙”建立在虚拟场景和在线教学的基础上，具有高度的共享性。“目前，我们已有近400名学员使用了‘开放学习元宇宙’。上海开放大学有40家分校，这40家分校乃至全国的其他学校都可以通过网络使用它。”张雨佳说。（冯 妍 记者 王 春）

(责编：郝孟佳、李昉)