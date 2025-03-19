原标题：清华大学举行 2025届毕业生春季大型就业洽谈会

日前，清华大学年度规模最大的校园招聘会——2025届毕业生春季大型就业洽谈会启动。此次招聘会吸引了来自30个省（区、市）的720余家用人单位参与，是清华大学历届毕业生大型就业洽谈会中参会单位最多的一届。招聘会累计提供上万个招聘职位，行业涵盖信息技术、制造业、能源业、国防科技工业等重点领域。

本届清华大学毕业生大型就业洽谈会分为5个场次，平均每半天举办一场，分批分类进行。其中，“大国重器”专场是清华大学毕业生大型就业洽谈会连续多年设立的特色场次。本届“大国重器”专场集中邀请140余家国防科技工业单位入校招聘。

除举办大型就业洽谈会外，学校在持续优化毕业生就业行业结构和地域分布等方面开展了系列活动。例如，学校举办“国防科技人才月”系列活动，分批次、分类别邀请十大军工集团及下属单位等190余家入校进行引才宣讲；组织毕业生开展“走进制造业、能源业”系列活动，帮助学生了解行业发展动态。

清华大学还加强对港澳台和国际学生的就业支持力度。今年洽谈会中，有近400家用人单位为港澳台学生提供就业岗位，近190家用人单位为国际学生提供就业岗位，单位数量创历史新高。

清华大学招生办负责人表示，学生就业工作是清华大学人才培养过程中具有战略意义的关键环节，学校将服务党和国家人才需求、服务学生职业生涯科学发展作为做好学生就业工作的基本原则，持续鼓励引导毕业生“立大志、入主流、上大舞台、干大事业”。

据悉，清华大学2025届毕业生约9000人。截至目前，2025届毕业生中近八成已获得工作录用通知或完成签约。（记者华凌 通讯员王天一）

(责编：郝孟佳、李昉)