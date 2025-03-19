原标题：东北林业大学： 学生求职 AI“开方”

图为学生体验AI面试。受访单位供图

学生们手持简历，在智能终端与专家咨询区之间穿梭；一台台人工智能设备在3秒内生成多维度的简历诊断报告，不仅标注出内容匹配度、关键词优化等硬性指标，还能分析“职业形象定位”“成长路径逻辑”等软性要素。

这是近日东北林业大学（以下简称“东北林大”）“简历午间门诊Pro”活动中的一幕。该活动通过人工智能技术，为学生提供精准求职辅导。仅一天时间，1100余名学生通过AI诊断系统获得求职“数字处方”。

在活动现场，智能终端区里不断响起“准备开始”提示音，20台银色设备全速运转。东北林大外国语学院大四学生徐萌在电脑前快速敲击键盘，她的简历在AI系统里被拆解成不同模块并进行打分。东北林大材料科学与工程学院2021级本科生孙妍向记者展示了她的诊断报告：“AI精准地指出我的简历存在信息过载的问题，它建议我将冗长的段落拆分成‘核心’和‘亮点’，这个调整让我的简历瞬间亮眼了许多。”

在AI面试区，环境模拟系统正根据“应聘者”的简历生成个性化问题。东北林大经济管理学院学生刘欣宇刚刚结束一场“行政助理”模拟面试，系统摄像头同步捕捉她的微表情与肢体语言。“AI面试官指出我在回答‘合作挑战’问题时语速过快，表达模糊。它建议我突出重点，可以提供具体例子并强调个人贡献。”刘欣宇表示，这种沉浸式体验让她提前适应了应聘岗位的面试风格。

东北林大就业指导与合作发展处处长李洪峰表示，此次“简历午间门诊Pro”活动具有两大特色，一是引进了人工智能技术，既契合新时代发展要求，又能帮助学生尽快适应求职过程、增强竞争力；二是采取“分诊引流”方式，针对不同专业学生群体，给出更精准、更专业的指导。他透露，系统后台能实时分析学生求职痛点，生成“诊断”供专家参考。

现场“坐诊”专家、东北林大马克思主义学院副书记兼副院长曹颖告诉记者：“AI系统不仅能为学生带来更好体验，同时在AI和学生互动过程中，专家们还能以观察者的视角，发现学生在面试过程中存在的问题，实现精准指导与补充。”

记者在采访时了解到，“简历午间门诊Pro”活动还开展了“万相盈林证件照服务站”“微光生涯咨询室”“就业有话谈交流沙龙”等系列活动，旨在帮助学生提升求职形象、搭建经验交流平台，形成“智能诊断—精准指导—岗位对接”闭环服务体系。

此外，东北林大举办的“不落分胶囊课堂”“就业有话说交流沙龙”等活动也场场爆满。在“不落分胶囊课堂”活动中，学生可以充分利用碎片化时间，在干货满满的专家“小课堂”上学习，课堂内容涵盖“自我优势提炼”“目标定位”“潜能探索”“转化实习成果”等实用技巧。

东北林大党委常委、副校长张春雷表示：“学校将继续整合资源，拓宽学生就业渠道，举办供需见面会，扎实开展访企拓岗工作，推动实现高质量充分就业。”（记者 李丽云 通讯员 勾婉婷）

(责编：郝孟佳、李昉)