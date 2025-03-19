原标题：湖南：大学生创业“金种子”结出“金果子”

“今年起，湖南将举办‘金种子杯’大学生创业大赛，邀请全国乃至全球大学生来参赛。希望湖南能成为更多创业‘金种子’生根发芽、茁壮成长的沃土。”近日，在湖南省人民政府新闻办举行的发布会上，湖南省委教育工委委员、省教育厅副厅长兰勇说。

此前，湖南省委书记沈晓明在2024互联网岳麓峰会上发出邀请，广邀全国乃至全球大学生来湖南创新创业。在刚结束的全国两会上，沈晓明再次“喊话”，向大学生发出“背双肩包就能来湖南创业”的热情邀约。

“金种子杯”大学生创业大赛是该省向全国乃至全球大学生发出的第三次邀约。

大学生创业作为以创业带动就业的有效途径之一，是统筹推进教育、科技、人才一体化改革的重要举措，也是推动经济高质量发展的必由之路。

为鼓励大学生创业，湖南通过出台多项政策、举办创业大赛、搭建孵化平台等方式，持续激发大学生创业热情，营造有利于创新创业创造的良好环境。

2024年9月，湖南推出了支持大学生创业的“七个一”行动，具体包括出台一批支持大学生创业的政策，设立一只面向全国大学生的创业投资基金，建设一批有特色、功能强的创业孵化载体，成立一个指导大学生创业的企业家顾问导师团，鼓励高校开设一系列大学生创业课程，选树一批大学生创新创业典型，推出一档大学生创业节目。随后，该省迅速出台《湖南省大力支持大学生创业若干政策措施》，并制订了《支持大学生留湘来湘创业政策指南》，为将湖南打造成全国大学生创业的热土构建了全方位的服务保障体系。

湖南省科技厅党组成员、副厅长周斌表示，今年科技厅将牵头建设60家标准化大学生创业指导工作室，通过制定统一建设规范和管理标准，为创业项目提供有力支撑。“我们将打破资源壁垒，通过联动高校与孵化载体，引入市场资源为高校项目赋能的同时，也为孵化器输送优质产业链项目。”他说，湖南省还将相继出台省级孵化基地认定管理办法、创业导师管理办法、创业典型选树办法等相关政策规定。

举办2025年“金种子杯”大学生创业大赛是湖南省推动大学生创业的一项重点工作，也是湖南全力打造具有全球影响力的“低成本创业、高品质生活”青年创业湖南IP的典型举措之一。

该赛事分为传统产业、优势产业、新兴产业和未来产业等4个赛道，并启动“1+N”赛事体系。“大赛建立了赛事成果转化联席评审机制，让‘赛场’与‘市场’无缝对接。同时，四大赛道精准对接湖南省‘4×4’现代化产业体系，让创业项目紧密契合全省产业链需求，着力‘解题湖南、服务全国’。”兰勇表示，要努力让大学生创业“金种子”在三湘大地结出“金果子”。

周斌表示，针对大赛选出的优质项目，湖南将构建“导师+工作室+科技服务”的多维赋能体系，开展系统性帮扶工作，助力培育更多创新型团队和企业，加速科技成果转化。“我们将全力保障优质项目在科研支持、金融扶持和成果转化方面享有优先权。”他说。

湘江新区管委会副主任王先民介绍：“湖南省大学生创业投资基金自去年9月成立以来，征集到大学生创业项目2018个。通过立项评审和尽职调查，现有20个项目通过评审，获得投资1600万元。”

作为基金方代表，王先民表示将对大赛选拔出来的“金种子”给予强有力的资金支持：“大赛的报名条件与基金项目投资条件一致，大赛项目评审标准与基金项目筛选标准一致，因此，大赛获奖项目将视同通过基金立项评审，可直接进入尽职调查阶段。”

近年来，湘江新区积极实施动能激发、能力提升、平台整合、金融赋能、政策优化等“五大行动”，着力构建支持大学生创业的“热带雨林”。目前，该区建设了功能各异的青年人才孵化器32个，总面积达67.2万平方米，在孵企业数量达2154家。

“今年，我们还打造了湖南首批省级大学生创业孵化基地——湘江新区大学生创新创业园，符合条件的大学生创业团队背上双肩包就可以来这里创业。无论是起步阶段、苗木阶段还是做大阶段，总有一款‘基金’为他们提供支持。”王先民说。（记者 俞慧友）

(责编：郝孟佳、李昉)