原标题：培养创新意识 挖掘发展潜力

创新创业（以下简称“双创”）教育已成为推动高等教育高质量发展的重要力量。近日，人力资源和社会保障部、教育部等7部门联合印发《关于健全创业支持体系提升创业质量的意见》。意见提出，完善普通高等院校、职业院校创业教育体系，推进课堂教学、科研实践、帮扶指导紧密结合，增强学生创新精神、创业意识。这为高校“双创”教育发展指明了方向。

为何要在高校推进“双创”教育？高校“双创”教育现状怎么样？如何推动“双创”教育实现提质发展？带着这些问题，科技日报记者日前与相关专家进行了交流。

搭建自我展示舞台

《中华人民共和国高等教育法》明确提出，高等教育的任务是培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。其中，创新精神与实践能力正是“双创”教育的重点。

厦门大学教育研究院教授王洪才指出，开展“双创”教育的目的在于调动学生的积极性和主动性，让学生学会探索、勇于实践，寻找适合自己的发展方向。

对于学生而言，“双创”教育无疑为他们搭建了一个自我实现的舞台。“在中小学阶段，学生们很少有独自探索的机会。”王洪才表示，开展“双创”教育的目的之一，是为学生搭建一个帮助他们挖掘自身发展潜力、探索自身能力的平台。“在基础教育阶段，不少学生认为，完成课程学习任务就能实现自我价值，这种观念并不利于学生的自我发展。‘双创’教育要做的，是将学生从被动状态转变为主动状态，让学生真正地认识自我、发现自我。”他说。

“双创”教育的另外一个目标，是帮助学生更好地将课堂知识转化为实践能力。“例如，曾经我们评价人才的标准是看他是否具有渊博的知识，如今知识渊博已不能满足社会对于人才的需求。”王洪才认为，“双创”教育通过培养学生的主动意识和创新意识，使得知识能够更好地为学生所用，最终服务社会。

“可以说，‘双创’教育形成了一个良性循环，为学生、高校、社会之间搭建了实现良性互动的桥梁。”对外经济贸易大学中国语言文学学院讲师孙宇指出，在“双创”教育的探索中，高校开始有意识地改变教学模式，帮助学生提升创新竞争力。“这种转变一方面可以帮助学生逐渐形成探索意识和创新能力；另一方面能够提升高校的人才培养质量，对高校自身发展大有裨益。”他说。

转变人才培养思路

“曾经，部分家长和学生认为读了大学，日后便可‘高枕无忧’。这使得部分大学生缺少职业规划意识。”王洪才介绍，就业环境的变化，让大学生的未来有了更多的可能性。因此，大学生需要积极谋划自己的发展道路。大家也逐渐认识到，必须转变就业观，从被动就业走向主动就业，甚至是主动创业。

在这一背景下，“双创”教育的探索逐渐展开。1999年，由共青团中央、中国科协、全国学联主办，清华大学承办的首届“挑战杯”和讯网中国大学生创业计划竞赛在北京成功举办。此后，“挑战杯”系列赛事的影响力日益提升。如今，它已成为我国“双创”教育领域的顶尖赛事。

“不过，要防止‘双创’教育浮于表面。”王洪才指出，不少学校仍将“双创”教育视作一种活动导向的教育模式，这难免会影响学生参与“双创”教育的积极性。

“这也导致不少高校形成了不太科学的‘双创’教育模式。”孙宇指出，部分高校将“双创”教育简化为竞赛辅导或选修课“拼盘”，未与专业课程形成有机融合。这使得学生很难有机会提升自身的创新创业能力。

此外，不少学生将参与“双创”教育相关活动视为履历评优的“加分项”，这也在一定程度上影响“双创”教育的实施效果。孙宇认为，一些学生受“速成创业”观念影响，片面追求商业计划书包装或融资技巧，忽视技术积累与社会价值，存在为获奖而创新的功利化倾向，这不符合“双创”教育的宗旨。

“不少高校在‘双创’教育的师资配置方面明显不足。”孙宇表示，目前，兼具理论素养与产业经验的“双创”导师严重短缺，多数教师缺乏创业实战经历；而校外企业家导师因时间、地域限制难以深度参与教学，导致课程内容偏理论化。“要想做好‘双创’教育，高校还有很长的路要走。”他说。

坚持以人为本理念

对于许多刚入学的本科生来说，创新创业看似遥不可及，但创新创业精神却是学生走向工作岗位的必备素质。

对此，孙宇认为，高校需进一步扩大“双创”师资队伍，应当让真正具备创新创业能力的人通过言传身教，提升学生“双创”技能。“一方面，高校可鼓励教师赴企业挂职锻炼或自主创业，培养更多具备创新创业能力的教师；另一方面，高校也可尝试完善企业家导师认证体系，通过‘双聘制’让更多具备创新创业能力的专家，深度参与课程设计。”他说。

在课程设计方面，王洪才认为，应精简相关课程，通过以问题为导向的课程设计来帮助学生建立创新思维和自主意识。此外，高校还可探索项目制课程体系，让学生主动探索并解决问题。

孙宇补充说：“高校可以尝试构建‘双创’课程体系。在学生的培养方案中，高校不仅可以设计专门的课程模块，还可以将‘双创’内容深度融入专业课程。甚至可以通过校际联动的项目制课程，探索协同式‘双创’教育。”

“要想做好‘双创’教育，仅靠学校的力量是不够的。”孙宇认为，做好“双创”教育的重要前提是营造鼓励创新创业的社会氛围，让学生可以放开手脚，主动探索。

“‘双创’教育的目的是让学生获得更好的发展。我们希望通过发明创新和自主创业，学生能够找寻到自己的潜在成长方向，发掘出自身的价值。只有坚持以人为本的理念，方可实现‘双创’教育的价值。”王洪才说。（实习记者 夏天一）

(责编：郝孟佳、李昉)